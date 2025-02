Affaire Homeky-Boko : Les Démocrates se prononcent sur l’issue du procès

Le Parti Les Démocrates s’est prononcé sur l’actualité politique et judiciaire à la faveur d’un communiqué officiel, pointant du doigt des pratiques qu’il juge contraires aux principes fondamentaux de la démocratie et de la justice au Bénin. Le communiqué rappelle que la dévolution du pouvoir dans une démocratie repose sur l’organisation d’élections transparentes, équitables et pacifiques. Cependant, Les Démocrates expriment leur désapprobation face à la révision du Code électoral en mars 2024, qu’ils considèrent comme une entrave à la souveraineté populaire.

Le concept d’accord de gouvernance, favorisant les partis majoritaires, est qualifié de stratégie visant à consolider un régime monarchique. Le parti appelle donc à une refonte du processus électoral pour garantir la stabilité et la paix dans le pays. Abordant le procès des personnes accusées d’atteinte à la sûreté de l’État, Les Démocrates critiquent des irrégularités dans la procédure judiciaire, notamment la précipitation dans le traitement des affaires sensibles.

Ils dénoncent une justice qu'ils perçoivent comme instrumentalisée par l'exécutif, compromettant l'équité et l'indépendance du système judiciaire. Cette situation, selon eux, met en péril les fondements mêmes de la démocratie béninoise. Fidèle à sa vision, le parti Les Démocrates invite une fois encore le Chef de l'État à engager un dialogue inclusif pour apaiser les tensions politiques. Pour le secrétaire à la communication, Dr Guy Dossou Mitokpè, investir dans l'équité et la justice est indispensable pour offrir des lendemains meilleurs aux générations futures.