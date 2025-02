Afrique : les citoyens de ce pays n’auront plus besoin de visa pour rallier le Qatar

Photo Unsplash

La zone du golfe persique occupe aujourd’hui une place importante sur la carte géopolitique mondiale. La voix des pays de cette région du globe riche en hydrocarbures pèse fort au sein du concert des nations. Des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman sont devenus des places fortes pour les échanges économiques.

Fort de ce constant, divers pays africains tentent de nouer des partenariats stratégiques avec les pays du golfe. C’est ainsi que le Qatar a franchi une étape majeure dans le renforcement de ses liens avec le Rwanda en supprimant l’exigence de visa pour les ressortissants rwandais. Cette annonce, qui coïncide avec la visite d’État du président Paul Kagame à Doha, marque un tournant stratégique dans les relations diplomatiques et économiques entre les deux nations. Jusqu’à présent, les citoyens rwandais pouvaient se rendre au Qatar sans visa pour une durée maximale de 30 jours.

Désormais, cette restriction est levée, ouvrant la voie à une plus grande liberté de circulation. La décision pourrait avoir un impact direct sur l’économie et la diplomatie. Sur le plan touristique, l’accès simplifié au Qatar devrait encourager un plus grand nombre de visiteurs rwandais et renforcer les collaborations dans le secteur du voyage et de l’hôtellerie. Dans le domaine des affaires, l’absence de visa permettra aux entrepreneurs rwandais de mieux exploiter le potentiel du marché qatari, notamment dans les secteurs du commerce et des services.

En matière d’emploi, l’ouverture de Doha pourrait également favoriser une mobilité accrue de la main-d’œuvre rwandaise vers le golfe, un marché attractif pour de nombreux professionnels africains. L’initiative du Qatar s’inscrit dans une tendance plus large d’assouplissement des restrictions de voyage pour les citoyens africains. En prenant cette décision, Doha se positionne comme un partenaire clé du continent et ouvre la voie à un rapprochement plus large entre les économies du golfe et celles de l’Afrique. Pour le Rwanda, cet accord marque une nouvelle étape dans sa politique d’expansion internationale et de renforcement de son influence diplomatique à travers le monde.