Air Sénégal : des décisions fortes pour donner un nouveau souffle à la compagnie

La compagnie nationale Air Sénégal entre dans une phase de transformation majeure sous la direction de Tidiane Ndiaye, son nouveau directeur général. Face aux défis structurels et financiers qui entravent son développement, l’entreprise mise sur une série de réformes stratégiques pour retrouver sa compétitivité.

Au cœur de cette refonte, une décision qui met fin à une injustice historique : l’harmonisation des salaires entre pilotes sénégalais et expatriés. Une revendication de longue date trouve enfin une issue favorable, alors que jusqu’ici, un écart significatif subsistait entre les rémunérations, malgré des responsabilités identiques. Désormais, la parité salariale devient un levier essentiel de la nouvelle gestion, avec l’objectif affiché de renforcer la motivation et la stabilité des effectifs.

Mais cette réforme salariale ne vient pas seule. La rationalisation des ressources humaines est aussi à l’ordre du jour. La compagnie a entamé une réduction progressive des effectifs, ciblant notamment les postes redondants et les charges excessives qui pèsent sur ses finances. Parallèlement, Air Sénégal mise sur la promotion interne, une démarche visant à donner plus de place aux compétences locales et à valoriser les talents sénégalais.

Ces décisions s’inscrivent dans un cadre plus large, alors que le gouvernement sénégalais prépare un Conseil interministériel sur l’avenir de la compagnie. En amont, un pré-conseil stratégique a déjà réuni les dirigeants de l’entreprise et le ministre des Transports aériens, mettant en lumière l’urgence d’un redressement efficace.

Alors que la concurrence régionale se renforce et que les défis économiques s’accumulent, Air Sénégal se doit de trouver un modèle viable et durable. Avec cette restructuration ambitieuse, la compagnie espère non seulement stabiliser sa situation, mais aussi préparer le terrain pour une expansion maîtrisée. Un pari audacieux qui, s’il est bien exécuté, pourrait redonner des ailes à la compagnie nationale et renforcer son positionnement en Afrique de l’Ouest.