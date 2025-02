Algérie: un fils de Sarkozy crée la polémique, plainte d’une association

Louis Sarkozy. Photo : Apayda Alain/ABACA

Louis Sarkozy, fils de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, s’est retrouvé au centre d’une controverse après des déclarations fracassantes sur l’Algérie. Ses propos, relayés par le journal Le Monde, ont suscité une vive indignation et conduit une association algérienne à engager des poursuites judiciaires à son encontre.

Le fils de l’ancien président français Nicolas Sarkozy s’est attiré les foudres de la communauté algérienne après avoir tenu des propos jugés incendiaires dans une interview accordée à un média français. Ses déclarations concernant l’hypothétique arrestation de l’écrivain Boualem Sansal ont notamment suscité de vives réactions dans l’opinion.

Les propos de M Sarkozy reflètent également une approche particulièrement agressive des relations internationales. Il a notamment évoqué des mesures radicales comme la suspension des visas, l’augmentation drastique des tarifs douaniers et des actions violentes envers les représentations diplomatiques algériennes. Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte déjà tendu des relations franco-algériennes. « Si j’étais aux manettes et que l’Algérie arrêtait Sansal, je brûlerais l’ambassade, je stopperais tous les visas et j’augmenterais de 150 % les tarifs douaniers », a-t-il déclaré au quotidien Le Monde.

Après ses propos, l’association « Union algérienne » n’a pas tardé à réagir en portant plainte par l’intermédiaire de l’avocat Nabil Boudi. L’organisation rappelle que de tels actes peuvent être passibles de poursuites judiciaires, avec des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Sur la plateforme X, l’association n’a pas manqué d’établir un parallèle ironique avec les déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy.

Cette polémique intervient quelques mois après une précédente controverse impliquant Louis Sarkozy, lors d’une intervention sur LCI concernant la situation à Gaza. Bien que ce dernier ne dispose d’aucun mandat politique officiel, ses prises de position répétées et son positionnement sur la scène médiatique française soulèvent des questions sur ses ambitions politiques. Des sources évoquent la future création d’un parti politique.

Né en 1997, Louis Sarkozy a grandi entre la France et les États-Unis, où il a poursuivi une partie de ses études. Fils unique de l’union entre Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias, il a suivi un parcours universitaire axé sur la philosophie et les sciences politiques. Passionné de débats et de théories politiques, il s’est illustré par ses prises de position tranchées sur des sujets sensibles, notamment via des tribunes et interventions dans les médias. Bien qu’éloigné de la politique institutionnelle, son nom et son influence lui permettent de s’insérer dans certains cercles de pouvoir et de susciter l’attention du public. Ses interventions publiques, souvent tranchées, attirent l’attention et suscitent des débats animés.