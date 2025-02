Analphabétisme au Maghreb: une éradication prévue pour 2029 dans ce pays

Ph d'illustration : Pixabay

L’analphabétisme demeure un obstacle majeur au développement socio-économique des nations émergentes. Ce phénomène entrave la participation citoyenne, limite l’accès à l’emploi qualifié et perpétue les inégalités sociales. Dans les pays en développement, il affecte particulièrement les populations rurales et les femmes, créant un cercle vicieux de pauvreté intergénérationnelle. L’absence de compétences en lecture et en écriture prive des millions de personnes de leurs droits fondamentaux et de la capacité à s’adapter aux évolutions technologiques et économiques mondiales.

Le Maroc a récemment affiché des progrès encourageants dans sa lutte contre ce fléau. Selon les dernières données du recensement général de la population et de l’habitat pour 2024, le taux d’analphabétisme national a considérablement diminué, passant de 32,2% à 24,8%, avec des améliorations notables tant en zones urbaines que rurales.

Publicité

Une stratégie nationale ambitieuse pour 2029

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a réaffirmé l’engagement du Royaume à éradiquer totalement l’analphabétisme d’ici 2029. Lors de la 10ème session du Conseil d’administration de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA), M. Berrada a reconnu que malgré les avancées significatives, des efforts supplémentaires restent nécessaires.

Les autorités marocaines prévoient d’intégrer les recommandations de la Cour des comptes, notamment en développant des méthodes innovantes pour renforcer l’efficacité des programmes d’alphabétisation. Cette approche s’aligne avec la loi-cadre n° 51-17, qui définit l’alphabétisation comme un engagement social de l’État et un levier essentiel pour stimuler le tissu économique national.

Des plans d’action régionaux et un financement dédié

Pour atteindre l’objectif fixé à 2029, l’ANLCA a élaboré un programme d’action couvrant la période 2025-2027. Cette feuille de route détaille les modalités de financement des initiatives d’alphabétisation et établit des plans d’action spécifiques pour chaque région du Royaume.

M. Kharbouch, également présent lors de cette session, a souligné l’importance de poursuivre cette dynamique positive. La baisse de 7,4 points du taux d’analphabétisme national témoigne de l’efficacité des politiques mises en œuvre, mais les responsables marocains restent mobilisés pour relever ce défi persistant qui touche encore près d’un quart de la population.