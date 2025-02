Armée béninoise : la classe 94/1 et 94/2 célèbre trois décennies au service de la nation

Photo : DR

Trente ans après leur incorporation, les membres de la classe 94/1 et 94/2 des Forces de Défense et de Sécurité ont marqué d’une pierre blanche cet anniversaire, célébré au Palais des Congrès. Entre conférences, activités sportives et dépistage médical, l’événement a mis en lumière leur engagement et leur parcours exceptionnel au service de la nation.

Une commémoration en plusieurs actes

Les festivités ont débuté le 28 janvier par des cérémonies religieuses, suivies, le lendemain, d’une marche symbolique de trois kilomètres au départ de la place Amazone. Cette célébration a ensuite pris une tournure plus académique avec des conférences thématiques, comme l’a souligné l’Adjudant-chef Yallou Rachidatou, vice-présidente du comité d’organisation : « Aujourd’hui, nous avons organisé une conférence publique autour de quatre grandes thématiques : la santé mentale des personnes âgées, la valorisation des femmes, l’éducation sexuelle et la préparation à la retraite. » L’objectif : préparer les militaires à leur reconversion après des années de service et sensibiliser à des questions sociétales majeures.

Un hommage à travers la santé publique

Parmi les initiatives marquantes de cette commémoration, un dépistage gratuit du cancer du sein a été organisé en mémoire d’Adjadji Pierrette, sage-femme et membre de la promotion, décédée des suites de cette maladie. Une action saluée par le médecin-colonel Aboubacar, gynécologue obstétricien : « Le cancer du sein est le premier cancer touchant les femmes au Bénin. Détecté tôt, il peut être pris en charge efficacement. Nous encourageons toutes les femmes à pratiquer l’auto-examen et à consulter dès le moindre doute. » Tout au long de la journée, de nombreuses femmes ont répondu à l’appel et se sont fait examiner, illustrant l’impact de cette initiative de prévention.

Femmes et engagement dans les Forces de Défense et de Sécurité

L’événement a également été l’occasion de mettre en lumière la place des femmes au sein des Forces de Défense et de Sécurité. Le Capitaine-major Adjaï Edouardine est revenue sur leur parcours, retraçant leur évolution depuis les légendaires Amazones du Dahomey jusqu’à aujourd’hui : « Après l’indépendance, l’armée béninoise a commencé à recruter des femmes en 1964. Aujourd’hui, nous comptons des officières de haut rang, à l’image du lieutenant-colonel Ncha Sylvie. »

Elle a également mis en avant les efforts entrepris pour garantir un environnement de travail sécurisé et respectueux pour les femmes militaires, notamment à travers la mise en place de cellules dédiées à la lutte contre le harcèlement et les abus. La commémoration des 30 ans d'incorporation de la classe 94/1 et 94/2 a ainsi été marquée par des temps forts, entre devoir de mémoire, engagement social et reconnaissance du parcours accompli. Pour ces hommes et femmes ayant consacré trois décennies à la défense du pays, l'événement a été une occasion unique de se retrouver et de réaffirmer leur attachement aux valeurs militaires.