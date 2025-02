Audit électoral au Bénin : Talon tranche contre l’avis de l’UP-R et du BR

talon

Malgré la réticence affichée par les partis Union Progressiste Le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR), le gouvernement béninois a décidé de financer l’audit du fichier électoral. Cette décision, prise en Conseil des ministres du mercredi 19 février 2025, concrétise l’engagement du président Patrice Talon, exprimé lors de sa rencontre avec Boni Yayi et les leaders de l’opposition au palais de la Marina.

Un audit contesté par la majorité présidentielle

Toutefois, cette initiative n’a pas reçu l’adhésion de tous les acteurs politiques. En novembre dernier, le Bloc Républicain avait publiquement déclaré que cet audit était inutile, estimant que le fichier électoral était déjà fiable et conforme aux exigences légales. De son côté, l’Union Progressiste Le Renouveau avait adopté une position ambiguë, dénonçant une démarche confuse et questionnant la pertinence de l’initiative. Malgré ces réserves, le président Talon a maintenu sa décision de soutenir l’audit, arguant qu’il s’agissait d’une démarche destinée à renforcer la transparence et la confiance dans le processus électoral. Le comité de pilotage de l’audit du fichier électoral, mis en place par des partis d’opposition, avait soumis au gouvernement un budget de 159.436.200 FCFA pour la réalisation de l’exercice. Le Conseil des ministres a approuvé la mise à disposition intégrale de ces fonds et a instruit les ministres des Finances et de la Justice de veiller à leur décaissement.

Un audit aux standards internationaux

Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage, a précisé que l’audit respectera les normes internationales. Il couvrira plusieurs aspects essentiels, notamment l’examen des bases de données électorales, des procédures de traitement et des technologies employées dans le cadre du Recensement Administratif à Vocation d’Identification des Personnes (RAVIP). L’objectif principal est d’identifier d’éventuelles anomalies et d’améliorer la crédibilité du fichier électoral.

Une équipe d’experts pour conduire l’audit

Pour mener cette mission à bien, une équipe de quatre spécialistes sera constituée :

Un juriste, chargé d’analyser le cadre légal et sa conformité aux standards internationaux.

Un expert en biométrie électorale, responsable de l’examen des technologies d’identification.

Un spécialiste en systèmes d’information électorale, qui évaluera les outils numériques utilisés.

Un statisticien-démographe, en charge de vérifier la cohérence des données démographiques.

Un appel à candidatures sera lancé afin d’assurer une sélection transparente et indépendante des experts.

Les clivages politiques

L’approbation de cet audit par le gouvernement malgré l’opposition d’une partie de la majorité présidentielle illustre la volonté du président Talon de dépasser les clivages politiques lorsqu’il s’agit de questions de gouvernance. Comme l’a souligné Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, cette initiative a été acceptée pour répondre à la demande de l’opposition et garantir un processus électoral plus inclusif.

« Ce que le chef de l’État a dit n’est pas qu’une profession de foi. Le chef de l’État a dit : si c’est ce que vous voulez, j’y adhère. Il leur a dit: pour que cela soit bien entendu que c’est vous qui menez votre audit et donc on ne va pas faire grief au gouvernement d’avoir pipé les dés, vous choisissez qui vous voulez comme experts pourvu que nous ayons la certitude que ce sont des experts et ce sont des gens qui ont des états de service. Pour le reste, on accompagne », avait déclaré le porte-parole du gouvernement à ce sujet.