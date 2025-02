Bénin : 11 conseillers BR rejoignent l’UP-R dans la commune de Toffo

Le parti Bloc Républicain ne maîtrise plus la tour de contrôle de la commune de Toffo dans le département de l’Atlantique. C’est du moins ce qu’on peut dire après la démission de 11 de ces conseillers communaux qui se réclament désormais de l’autre parti de la majorité présidentielle, l’union progressiste le renouveau.

Selon des sources proches des démissionnaires, la gestion solitaire et peu orthodoxe de madame le maire serait à la base de ce départ massif. D’autres sources affirment et soutiennent cependant qu’en dehors de cela, il faut prendre en compte l’offensive politique et le ratissage mise en œuvre par des acteurs politiques membres de l’UP-R de l’Atlantique.

Publicité

Pour Gérard Houngnitodé, Porte-parole des démissionnaires, la rupture est consommée entre eux et leur ancienne formation politique. Mais leur attachement au président Patrice Talon veut qu’ils restent dans son cercle. C’est la raison pour laquelle leur destination est désormais le parti du baobab.

Pour rappel le Bloc républicain dirigé par Abdoulaye Bio Tchané et le l’Union progressiste le renouveau avec à sa tête Joseph Djogbénou sont tous deux des partis de la majorité présidentielle. Mais ils n’arrêtent pas de se livrer une guerre froide avec des mouvements de part et d’autre. Plusieurs fois déjà des membres de l’UP-R ont rejoint le Bloc Républicain et vis-versa.