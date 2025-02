Bénin : Ce que Djogbénou a dit à Houngbédji après ses déclarations…

Photo : Présidence du Bénin

Lors de la cérémonie de présentation des vœux du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), désormais intégré à l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR), ce dimanche 2 février, Adrien Houngbédji a pris la parole pour exprimer ses préoccupations sur la situation politique du Bénin. Il a notamment dénoncé des lois qu’il juge « liberticides » et l’exclusion de certaines figures politiques du débat national.

« Je voudrais dire que ce que nous voyons là, que nous avons vu cette semaine, il faut être franc et honnête, c’est la conséquence de l’exclusion », a-t-il affirmé, en référence à une actualité récente. Il a poursuivi en insistant sur l’importance des principes d’équité et de justice : « La victime n’est pas mon ami […] mais ce qui me préoccupe, ce sont les principes. Il ne faut pas qu’un jour, lorsque quelqu’un rentre par la droite, une autre sorte par la gauche. »

La réaction de l’UPR

Ces déclarations n’ont pas tardé à susciter une réaction au sein de l’UPR. Dans une interview vidéo diffusée sur les canaux digitaux du parti, son porte-parole, Christian Parfait Ahoyo, a tenu à clarifier la position officielle du mouvement. Selon le porte-parole du parti, le président de la formation politique lui a déjà fait part de la surprise, de l’étonnement, voire de l’incompréhension des militants du parti. Pour Christian Parfait Ahoyo, bien que Houngbédji soit une figure historique du parti, il ne bénéficiait pas d’un mandat pour s’exprimer au nom de l’UPR. Il a également rapporté la surprise et l’incompréhension des militants face à ces propos.

L’UPR rappelle que la réforme du système partisan, dont elle est issue, implique des sacrifices. « Renoncer aux privilèges, aux intérêts préservés pendant des décennies, au confort, voire à une certaine satisfaction morale, est difficile, et le parti en convient », a déclaré Ahoyo. Toutefois, il insiste sur la nécessité pour chacun de mettre de côté ses intérêts personnels au profit de l’intérêt général.

« Il est important de voir le pays et de s'oublier un peu pour accepter durablement la réforme du système partisan et toutes les réformes d'ailleurs », a poursuivi le responsable de l'UPR.