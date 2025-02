Rivalités au Maghreb : un pays arabe se positionne ouvertement

Voilà plusieurs décennies maintenant que la question du Sahara Occidental suscite de vifs débats au niveau de la zone du Maghreb. Le front Polisario soutenu par l’Algérie réclame son autorité sur le Sahara Occidental, mais le Maroc ne l’entend pas de cette oreille. Malgré les médiations de la communauté internationale, le différend persiste ce qui engendre fréquemment des escalades.

Le différend autour du Sahara occidental continue de structurer la rivalité entre le Maroc et l’Algérie. En effet, chaque camp cherche à élargir son cercle de soutiens sur la scène internationale. La récente déclaration de l’Irak en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc illustre une fois de plus cette bataille d’influence qui dépasse les frontières maghrébines.

Publicité

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, son homologue irakien a exprimé une position sans équivoque en faveur du plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental. Ce plan, soutenu par plusieurs grandes puissances, est présenté par Rabat comme la solution « réaliste et durable » à un conflit vieux de plusieurs décennies.

Le chef de la diplomatie irakienne s’est félicité de la dynamique internationale croissante en faveur de la proposition marocaine, consolidant ainsi l’ancrage du royaume sur la scène diplomatique. Cette déclaration vient renforcer les liens entre le Maroc et l’Irak, tout en marquant un certain revers pour l’Algérie, principal soutien du Front Polisario, qui revendique l’indépendance du territoire contesté. Le dossier du Sahara occidental reste au cœur des tensions entre Rabat et Alger, chacune des deux puissances rivales s’efforçant de rallier des soutiens.

Ces dernières années, le Maroc a enregistré plusieurs succès diplomatiques, notamment avec la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur le territoire en 2020, ainsi que le soutien de plusieurs pays africains et arabes. De son côté, l’Algérie maintient une position intransigeante, défendant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et soutenant diplomatiquement le Front Polisario. Alger mobilise également son réseau d’alliances, notamment en Amérique latine et auprès de certains pays africains, pour contrecarrer les avancées diplomatiques du Maroc.