Bénin : Conrad Gbaguidi, devient le nouveau président du Conseil Économique et Social

Le Bénin tient désormais le président de la 7ᵉ mandature du Conseil Économique et Social (CES). Conrad Gbaguidi a été porté à la tête de l’institution peu après son installation officielle par le président de la République, Patrice Talon, le lundi 24 février 2025.

En décembre 2024, le CES a connu un renouvellement avec la nomination de nouveaux membres par le chef de l’État. Parmi eux, Conrad Gbaguidi avait été désigné au niveau national. Avant cette nomination, il siégeait déjà au sein de l’institution depuis avril 2023, succédant au défunt Général Soumanou Oké en tant que représentant des associations de développement des départements du Zou et des Collines. La présidence du CES était un enjeu majeur, et plusieurs personnalités étaient pressenties pour ce poste, notamment Emmanuel Golou et Razack Amouda Issifou. Finalement, c’est Conrad Gbaguidi qui a été élu.

Tout savoir sur le nouveau président

Conrad Gbaguidi est un entrepreneur franco-béninois impliqué dans le développement socio-économique du Bénin. Fondateur du cabinet MGT Conseils en 2004, il accompagne les entreprises dans l’amélioration de leur performance. Son engagement associatif est tout aussi significatif. Il dirige l’Association pour le Développement de la Commune de Savalou (ADCS), œuvrant pour le bien-être des populations locales.

Promoteur du numérique et de l’entrepreneuriat, il est à l’origine du Centre de l’Entrepreneuriat et du Numérique de Savalou, inauguré en 2018, afin d’accompagner la jeunesse vers une autonomisation professionnelle. Il est également membre du Rotary Paris Avenir, ayant participé à plusieurs projets humanitaires, dont l’installation de toilettes agroécologiques à Savalou. Détenteur d’un Executive Master de Sciences Po Paris obtenu en 2016, Conrad Gbaguidi combine expertise en gestion et vision stratégique pour développer des initiatives à fort impact.

Une nouvelle mission pour le CES

Lors de la cérémonie d’installation, le président de la République, en présence du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a rappelé le rôle du CES. Les neuf membres ainsi que les douze coordonnateurs départementaux installés auront pour mission de refléter les aspirations des différentes couches socio-professionnelles et culturelles. Le CES est appelé à renforcer le dialogue social et à promouvoir la gouvernance participative, des éléments essentiels pour la paix et la cohésion nationale.