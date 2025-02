Bénin : Deux douaniers poursuivis pour fraude à Hillacondji

Des douaniers béninois (ph d'illustration)

Ce lundi 10 février 2025, une affaire mettant en cause deux agents de la douane béninoise, en poste à la brigade frontalière de Hillacondji, a débuté devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Les prévenus, le chef de brigade et son adjoint, sont poursuivis pour abus de fonction liés à la manipulation présumée de la déclaration douanière d’un camion transportant 630 balles de tissus en provenance du Togo selon le site Libre Express qui a rapporté l’information.

Selon le témoignage de Marcellin Laourou, représentant de la douane béninoise, le camion a été déclaré auprès des douanes togolaises, mais sa déclaration aurait été altérée lors de son passage au Bénin. Au lieu d’être enregistré comme transportant des marchandises en transit, le véhicule a été déclaré comme acheminant des marchandises destinées à l’exportation. Cette fraude a été découverte grâce à un renseignement précis et à la plainte de la propriétaire des marchandises, qui a affirmé avoir remis les documents originaux des douanes togolaises aux douaniers béninois. Elle a accusé ces derniers d’avoir modifié les documents dans le système douanier béninois.

À la suite de cette découverte, la propriétaire a été contrainte de payer une amende transactionnelle de 156 millions FCFA, alors que le montant initial prévu était de 26 millions FCFA. Une commission d’enquête de la douane béninoise a confirmé la fraude en vérifiant les documents auprès de la douane togolaise. Lors de l’audience, les deux douaniers, placés en détention provisoire depuis le 15 janvier 2025, n’ont pas pu présenter leur version des faits. Le juge a décidé de renvoyer le dossier au 24 février 2025 pour la poursuite des délibérations, toujours selon les informations rapportées par Libre Express.