Maghreb: ce pays redéfinit sa sécurité aérienne

Photo Unsplash

Face aux défis croissants posés par un monde en constante évolution, le renforcement de la sécurité aérienne s’impose comme une priorité pour tout État soucieux de garantir la sûreté des passagers et la fluidité des échanges. Un pays du Maghreb, le Maroc, a récemment pris des mesures significatives pour consolider son système d’aviation civile, en alignant ses pratiques sur les normes internationales les plus exigeantes.

Lors du 4ᵉ Symposium mondial de soutien à la mise en œuvre dans le domaine de l’aviation civile, tenu à Abou Dhabi, le ministre marocain du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a détaillé les avancées du Royaume en matière de sécurité et de sûreté aériennes. Il a souligné l’adhésion du Maroc aux objectifs stratégiques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), un engagement qui témoigne de la volonté du pays de se conformer aux standards mondiaux les plus rigoureux.

Cette démarche a permis de renforcer la confiance des voyageurs ainsi que celle des acteurs clés du secteur, tels que les compagnies aériennes et les fabricants d’aéronefs. En effet, le respect des normes internationales contribue non seulement à améliorer la sécurité opérationnelle, mais aussi à positionner le Maroc comme un partenaire fiable dans le paysage aéronautique mondial.

Parallèlement, le ministre a mis en avant l’engagement du Maroc en faveur du développement durable. Le pays a intégré les initiatives environnementales de l’OACI, visant à réduire l’impact écologique de l’aviation civile. Cette approche responsable s’inscrit dans une vision globale visant à concilier croissance économique et préservation de l’environnement.

En outre, M. Kayouh a rappelé l’importance stratégique de l’aviation civile dans le développement territorial du Maroc. Le pays dispose d’un réseau aéroportuaire étendu, couvrant l’ensemble de son territoire et assurant une connectivité optimale avec les pôles économiques nationaux et internationaux. Cette infrastructure robuste joue un rô