Bénin : La Criet condamne un beau-frère du Dgpr à un an de prison

Soumaïla Yaya, Directeur Général de la Police républicaine

Le 27 janvier 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné A.A., identifié comme un beau-frère de Soumaïla Yaya Alabi, Directeur général de la police républicaine (DGPR), à une peine de 12 mois de prison et une amende d’un million de francs CFA. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication du site d’informations béninois Libre-Express. Il est également tenu de verser 15 000 FCFA à sa victime, un policier en poste au commissariat de l’arrondissement d’Ekpè.

Initialement poursuivi pour cybercriminalité et usurpation de titre, le tribunal a requalifié les charges en extorsion de fonds. Les investigations ont révélé qu’A.A. utilisait sa proximité avec le DGPR pour enregistrer des numéros de téléphone sous le nom de ce dernier sur l’application Truecaller. Il contactait ensuite des policiers et des commissariats, leur donnant des instructions et les menaçant de mutation en cas de non-conformité. Il extorquait également de l’argent à des agents en échange de promesses de mutations avantageuses ou pour intervenir dans des procédures, notamment la libération de motos saisies.

Malgré les preuves présentées, A.A. a constamment nié les accusations, affirmant son innocence et rejetant les allégations de cybercriminalité. Il a reconnu sa relation avec le DGPR, se présentant comme son beau-frère et fréquentant régulièrement son domicile. Après son arrestation, il a été confronté au DGPR, qui lui a conseillé de répondre des faits devant la justice. Le ministère public avait requis une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans fermes, mais la Cour a finalement opté pour une peine plus clémente.