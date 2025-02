Bénin : Le président de l’institut Choiseul visite la GDIZ en prélude au sommet

En amont du Choiseul Africa Summit, le président de l’Institut Choiseul, Pascal Lorot, a effectué une visite à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ce mercredi 26 février. Impressionné par l’ampleur et la rapidité du développement de cette zone dédiée aux industries, il a partagé ses observations devant la presse.

Lors de cette visite, Pascal Lorot et sa délégation ont découvert plusieurs unités de production, notamment Betex pour le textile et une usine de fabrication de carreaux. « Nous avons été frappés par la qualité de la formation du personnel, la modernité des installations et la propreté des sites. On pourrait se croire en Chine, voire mieux qu’en Chine », a-t-il déclaré, soulignant le potentiel industriel de la GDIZ.

Il a également salué l’impact économique et social de cette zone, qui représente une opportunité majeure en matière de production et d’emplois pour le Bénin. Selon lui, pour accélérer cette dynamique, il est essentiel d’attirer davantage d’investisseurs internationaux et de renforcer la promotion du projet à l’étranger.

Le Choiseul Africa Summit, qui se tient au Bénin, réunit plusieurs centaines de participants, dont des acteurs économiques venus d’Afrique, d’Europe et du Golfe. « Ce forum est une opportunité pour les investisseurs de découvrir un Bénin en pleine transformation, qui s’affirme comme un modèle de développement dans la sous-région », a souligné Pascal Lorot.

Soutenu par des partenaires institutionnels et économiques de premier plan, notamment la GDIZ, l’APIEx, la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, la BOAD, la Société Générale Bénin et le Port Autonome de Cotonou, cet événement ambitionne de renforcer l’attractivité du pays et d’ouvrir de nouvelles perspectives économiques. Des entreprises comme Julius Berger, MTN Bénin et Ecobank Bénin apportent également leur appui, consolidant ainsi la position du sommet comme une plateforme clé pour les affaires en Afrique de l’Ouest.