Maghreb: deux projets importants signés avec l’Italie

L’Algérie et l’Italie entretiennent des relations économiques privilégiées depuis plusieurs années, notamment dans les secteurs énergétiques où l’Algérie est devenue l’un des principaux fournisseurs de gaz naturel de l’Italie. Cette coopération s’est renforcée après la crise énergétique européenne, faisant de l’Italie un partenaire commercial stratégique pour l’Algérie. Les deux pays ont progressivement élargi leur collaboration à d’autres domaines économiques, avec des investissements italiens croissants dans les infrastructures, l’agriculture et l’industrie algériennes, aboutissant à une relation bilatérale mutuellement bénéfique qui se concrétise aujourd’hui par de nouveaux projets structurants.

Un méga-projet agricole de 420 millions de dollars à Timimoun

Les travaux d’un ambitieux projet agricole italo-algérien ont démarré ce jeudi 27 février, comme le rapporte l’agence Reuters. Ce partenariat, officiellement approuvé par l’Algérie et d’une valeur de 420 millions de dollars, avait été conclu en juillet 2024 entre le Fonds national d’investissement algérien (FNI) et le groupe italien Bonifiche Ferraresi (BF).

Le groupe italien a obtenu une concession agricole de 36 000 hectares dans la région de Timimoun, au sud du pays. Selon les prévisions, ce projet deviendra pleinement opérationnel en 2028 et permettra de produire au minimum 128 000 tonnes de blé annuellement, avec un potentiel atteignant 170 000 tonnes selon le rendement par hectare. La production comprendra également 7 100 tonnes de lentilles, 14 000 tonnes de haricots secs et 11 000 tonnes de pois chiches chaque année.

Au-delà de la production agricole, Bonifiche Ferraresi construira des unités de transformation pour la fabrication de pâtes alimentaires, des silos de stockage et d’autres infrastructures essentielles. Ce projet d’envergure devrait générer environ 6 000 emplois, dont plus de 1 000 emplois directs, contribuant ainsi à l’objectif algérien d’autosuffisance alimentaire.

Un partenariat stratégique pour l’industrie automobile

Le même jour, un second accord majeur a été conclu entre le holding algérien ACS (Algeria Chemical Specialities) et la société italienne SIGIT, spécialiste des composants en plastique et en caoutchouc pour l’industrie automobile. Ce partenariat vise à établir, via la filiale ENPC, une nouvelle filière de production locale de pièces automobiles.

L’initiative répond à l’ambition algérienne de développer son industrie automobile nationale tout en réduisant sa dépendance aux importations. Le groupe italien a également annoncé son intention de transférer une partie de ses commandes étrangères vers l’Algérie, ce qui valorisera les exportations algériennes de composants destinés à des constructeurs prestigieux comme Volkswagen, Mercedes, Lamborghini, Audi et Stellantis.

Cette collaboration témoigne de la volonté algérienne de monter en gamme dans sa production industrielle et de se positionner comme un fournisseur crédible pour l’industrie automobile internationale, tout en renforçant son économie locale par la création de valeur ajoutée et d’emplois qualifiés.