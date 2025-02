Bénin : Les ministres conseillers découvrent la Gdiz, Yahouédéhou lance un appel à Yayi

Photo : DR

Ce mardi 18 février 2025, une délégation de Ministres Conseillers a visité la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) afin d’évaluer l’ampleur des avancées réalisées dans ce pôle industriel en plein essor. Accueillis par le Directeur Général de la SIPI-Bénin, Letondji Béhéton, les visiteurs ont d’abord assisté à une présentation détaillée sur le développement et les perspectives de la zone. Les échanges ont permis d’éclairer plusieurs points, notamment les stratégies de croissance et d’emploi mises en place.

La visite s’est poursuivie par une immersion au sein des infrastructures industrielles de la GDIZ. La délégation a ainsi découvert le centre de formation textile, où travaillent des milliers de jeunes Béninois, ainsi que le Centre Intégré de Textile BTex, reconnu comme l’un des plus modernes au monde. L’usine de transformation des carreaux faisait également partie des installations explorées Les Ministres Conseillers ont salué le dynamisme de la zone et son impact sur l’emploi, avec environ 14 000 jeunes Béninois déjà recrutés. Ils ont mis en avant l’importance sociale de ce projet, qui contribue à renforcer l’autonomie industrielle du Bénin.

Publicité

Pour le Ministre Conseiller Rachidi Gbadamassi, la GDIZ incarne un modèle de développement exemplaire. Il a exprimé son admiration pour la vision qui sous-tend cette initiative et appelé à une reconnaissance unanime des progrès réalisés. « Ce projet est une véritable mine d’opportunités pour le pays, et son impact se fait déjà ressentir », a-t-il déclaré.

Photo : DR

Janvier Yahouédéhou, Coordonnateur des Ministres Conseillers, a quant à lui insisté sur la souveraineté industrielle que cette initiative confère au Bénin. Il a invité l’ensemble des acteurs politiques à venir constater de visu les transformations en cours à la GDIZ. Il invite notamment l’ancien président Thomas Boni Yayi ainsi que les forces de l’opposition à venir constater ce qui se fait. « On peut détester quelqu’un, mais aimer ses œuvres », a-t-il poursuivi. « Je voudrais prier le président Yayi Boni de bien vouloir effectuer une visite avec les ténors de l’opposition. C’est un souhait que l’opposition béninoise vienne s’abreuver à la source du savoir et de la manière dont on gouverne un pays », a-t-il ajouté.

Avec ses 1 640 hectares, dont 400 déjà opérationnels, la GDIZ se positionne comme un pôle industriel de référence. 14 unités de production y sont déjà actives, et 36 investisseurs ont confirmé leur implantation. Par ailleurs, plus de 3 000 logements sont prévus pour accueillir les travailleurs de la zone. Cette visite des Ministres Conseillers réaffirme l’importance de la GDIZ dans la stratégie de développement industriel du Bénin. Elle traduit la volonté du pays de renforcer son attractivité économique et de créer un environnement propice à l’investissement et à l’emploi. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)