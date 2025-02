Bénin : Plusieurs morts et plusieurs blessés dans un affrontement à Kalalé

Un différend entre deux hommes a pris une tournure dramatique dans le village de Banézi, arrondissement de Basso, commune de Kalalé, ce dimanche 23 février 2025. Ce qui semblait être une querelle ordinaire a dégénéré en un affrontement sanglant, entraînant la mort de six personnes et faisant plusieurs blessés.

D’après les informations relayées par Gbassi FM, la dispute a éclaté entre deux individus, et l’un d’eux a mortellement poignardé son adversaire. Ce meurtre a suscité la fureur des proches de la victime, qui ont décidé de se venger en s’en prenant à l’agresseur. Très vite, la situation a dégénéré en un conflit généralisé impliquant de nombreux habitants du village.

Selon Les4vérités, en plus des pertes humaines, plusieurs habitations ont été incendiées dans le chaos des affrontements. Les forces de l'ordre, déployées sur place, ont initialement eu du mal à contenir la violence. Face à la gravité des événements, une enquête a été ouverte par les autorités locales afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie et d'identifier les responsables. La population de Kalalé, profondément bouleversée par ce drame, attend désormais les conclusions de l'enquête ainsi que des mesures concrètes pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la région.