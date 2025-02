Bénin : La Criet condamne un policier supposé proche de Mario Mètonou

Le 11 février 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné un sous-brigadier de la police républicaine, A.A., à 18 mois de prison ferme et à une amende de cinq millions de francs CFA pour trafic d’influence. Selon Libre Express, le policier s’était fait passer pour un proche du procureur spécial de la CRIET, Mario Mètonou, et avait extorqué plus d’un million de francs CFA à la famille d’un détenu en échange de la promesse de sa libération.

Les faits remontent à une garde à vue au commissariat central de Ouando, où le policier avait exigé deux millions de francs CFA à la famille du détenu, affirmant que cette somme serait remise au procureur pour obtenir la libération de leur proche. Le fils de la victime a déclaré avoir versé un million cinquante mille francs CFA, mais malgré cela, son père a été placé en détention provisoire, tandis que trois autres personnes présentées en même temps ont été libérées.

Lors de l’audience du 16 janvier 2024, le ministère public avait requis une peine de 15 ans de prison ferme et une amende de cinq millions de francs CFA, soulignant la gravité des faits qui ternissent l’image de la justice et du procureur Mario Mètonou. L’avocat de la défense, Me Hugo Koukpolou, avait plaidé la clémence de la Cour, demandant de ne pas céder à l’émotion et de rendre une décision juste. La sentence prononcée par la CRIET est considérée comme clémente par rapport aux réquisitions initiales du parquet.