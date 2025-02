Bénin : Un taxi-moto arrêté en possession de 8 pistolets artisanaux

Un véhicule de la police républicaine

Une opération menée par la police de l’arrondissement de Kétou a permis l’arrestation d’un conducteur de taxi-moto en possession de huit pistolets artisanaux. L’intervention s’est déroulée le jeudi 27 février 2025, aux alentours de 5 heures du matin, grâce à l’action efficace des agents du poste statique d’Odomèta.

Lors d’une patrouille de routine, les forces de l’ordre ont remarqué un motocycliste transportant un sac suspect. À leur approche, l’homme a immédiatement pris la fuite, abandonnant son engin. Après une poursuite mouvementée, il a été rattrapé alors qu’il tentait de se débarrasser de son sac en le jetant dans la brousse.

Une battue a ensuite été organisée pour retrouver le sac en question. Celui-ci a été récupéré et contenait deux paquets soigneusement emballés. Après inspection, les agents ont découvert huit pistolets artisanaux, dont un modèle à double canon. Interrogé sur l’origine et la destination de ces armes, le suspect a déclaré qu’il devait les livrer à une personne résidant à Ikpinlè. Il a été placé en garde à vue, tandis qu’une enquête a été ouverte pour identifier d’éventuels complices et remonter la filière.