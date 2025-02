Céréales russes : 2 pays du Maghreb parmi les plus grands importateurs

Photo Unsplash

La Russie est un acteur important dans l’écosystème des échanges commerciaux. Malgré le déclenchement du conflit avec l’Ukraine, la Russie demeure un partenaire commercial de premier plan avec divers pays. Différents produits russes sont prisés sur le marché international. C’est le cas des céréales.

En ce qui concerne la vente des céréales, l’Afrique est un gros client de la Russie. Le centre Rusagrotrans a récemment publié la liste des plus grands importateurs de céréales russes dans le monde. Dans ladite liste, on retrouve deux pays du Maghreb que sont l’Algérie et la Libye. Rusagrotrans indique que l’Algérie a importé 2,8 millions de tonnes de céréales russes en 2024.

La Libye quant à elle a acheté 2,5 millions de tonnes. Les populations de l’Algérie et de la Libye sont de gros consommateurs de céréales, raison pour laquelle leurs dirigeants ne ménagent aucun effort pour assurer les stocks d’approvisionnements. Deux autres pays africains font partie de la liste des plus grands importateurs de céréales russes. Il s’agit de l’Égypte et du Kenya.

L’Égypte a importé 11,1 millions de tonnes de céréales alors que le Kenya a fait venir sur son marché 2.6 millions de tonnes de céréales russes. Les ambitions russes dans le secteur céréalier sont grandes. D’ici 2030, les exportations du pays pourraient dépasser 75 millions de tonnes, générant des revenus estimés à plus de 17 milliards de dollars. Le blé restera le produit phare, représentant 80 % des volumes exportés, suivi du maïs et de l’orge.

Alors que la Russie renforce son empreinte agricole sur le marché africain, la question de la souveraineté alimentaire reste cruciale pour le continent. Si les céréales russes offrent une solution immédiate aux besoins croissants des populations, l’Afrique doit aussi investir dans sa propre production agricole pour limiter sa dépendance extérieure.