Coopération militaire au Maghreb: l’Inde se rapproche de ce pays

Armée indienne. Photo : DR

La montée en puissance des économies émergentes redessine progressivement la carte des influences en Afrique. Les BRICS, menés par la Chine, l’Inde et la Russie, développent activement leurs relations diplomatiques, commerciales et militaires avec le continent africain. Cette stratégie vise à contrebalancer l’influence traditionnelle des puissances occidentales, tout en assurant leurs intérêts économiques et géopolitiques. Les investissements massifs dans les infrastructures, l’énergie et la défense témoignent de cette nouvelle dynamique qui transforme les équilibres régionaux.

L’Inde renforce son empreinte au Maghreb

L’industrie militaire indienne a trouvé en Algérie un partenaire stratégique au Maghreb. La signature d’un mémorandum de coopération militaire entre les deux pays ouvre la voie à des échanges technologiques substantiels. Le chantier naval Goa Shipyard Limited attire particulièrement l’attention des autorités algériennes pour ses capacités de construction navale militaire. Cette collaboration technologique répond aux besoins de modernisation de la marine algérienne, tandis que l’Inde y trouve un débouché prometteur pour son industrie de défense.

Des projets militaires à haute valeur ajoutée

Les accords entre New Delhi et Alger dépassent le simple cadre commercial. Les écoles militaires indiennes accueillent désormais des officiers algériens pour des formations spécialisées. Les deux armées échangent leurs expertises en matière de surveillance côtière et de défense maritime, comme en témoigne la visite du général Chanegriha à la base aéronavale de Goa. Les exercices militaires conjoints et le partage de renseignements stratégiques renforcent l’efficacité opérationnelle des deux forces armées.

Une convergence stratégique naturelle

L’héritage du mouvement des non-alignés facilite aujourd’hui le rapprochement indo-algérien. Les deux nations partagent une vision commune sur l’autonomie stratégique et le développement de leurs capacités militaires nationales. L’ouverture de bureaux de coopération militaire dans leurs ambassades respectives traduit leur volonté d’inscrire cette collaboration dans la durée. L’Algérie trouve en l’Inde un partenaire complémentaire à ses alliances traditionnelles, notamment avec la Russie, l’Italie et l’Allemagne. Cette diversification des partenariats militaires permet à l’armée algérienne d’optimiser ses capacités tout en préservant son indépendance décisionnelle.