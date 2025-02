Dangote exporte du carburant vers ce pays arabe

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

La raffinerie Dangote, inaugurée en janvier 2024 au Nigeria, représente une révolution majeure dans l’industrie pétrolière africaine. Avec un investissement de 19 milliards de dollars, cette infrastructure ultramoderne constitue la plus grande raffinerie du continent. Elle transforme radicalement l’écosystème énergétique africain en réduisant la dépendance historique du continent aux importations de produits pétroliers raffinés, tout en créant des milliers d’emplois directs et indirects.

Une percée stratégique sur le marché saoudien

La raffinerie Dangote vient de franchir une étape cruciale dans son développement international avec l’exportation de deux cargaisons de carburant d’aviation vers Saudi Aramco. Cette transaction avec le géant pétrolier saoudien marque une reconnaissance internationale significative de la qualité des produits nigérians. Aliko Dangote a officialisé cette nouvelle lors d’une visite du Groupe du sommet économique nigérian aux installations de Lekki, soulignant l’importance de cette réalisation pour l’industrie pétrolière nigériane.

Une montée en puissance remarquable

La raffinerie affiche une progression spectaculaire de ses capacités de production. Elle traite actuellement 550 000 barils quotidiens et prévoit d’atteindre 650 000 barils par jour d’ici mi-2025. Cette performance technique permet à l’infrastructure de répondre aux exigences strictes du marché international. Le carburant Jet A1 produit par Dangote a notamment obtenu l’homologation des principaux aéroports mondiaux, comme celui de Heathrow à Londres, validant ainsi son excellence opérationnelle.

Un acteur incontournable du marché africain

La raffinerie Dangote affirme sa position dominante sur le marché ouest-africain des hydrocarbures. Elle fournit désormais plus des deux tiers du carburant d’aviation consommé au Nigeria et environ la moitié des besoins en Afrique de l’Ouest. Son rayonnement régional se matérialise par des exportations régulières vers le Togo, le Sénégal et le Cameroun. La raffinerie démontre ainsi sa capacité à conjuguer excellence industrielle et réponse aux besoins énergétiques du continent, tout en participant activement au commerce international des produits pétroliers raffinés.