Décès d’un couple dans un accident de circulation au Bénin : des inquiétudes sur l’avenir des orphelins au Bénin

Le samedi 1ᵉʳ février 2025, la commune d’Abomey-Calavi a été le théâtre d’un drame tragique. Un couple a perdu la vie dans un accident de circulation à Akassato. Cette tragédie attire l’attention sur l’avenir des orphelins de père et de mère en Afrique et particulièrement au Bénin ou s’observe le désintéressement des parents aux services d’assurances pour la prise en charge de leurs enfants après leur décès, l’amplification de la désolidarisation dans les familles, la maltraitance des enfants placés et le manque de moyens sociaux pour l’identification et la prise en charge de ces orphelins.

Selon les témoignages relatifs à cet accident, un camion, en tentant d’éviter un motocycliste, a violemment percuté le couple circulant sur sa moto. L’impact a été fatal, entraînant la mort immédiate des deux victimes. Ce tragique accident soulève des questions pressantes sur la sécurité routière dans une région où les routes sont souvent encombrées et met en lumière les dangers croissants sur les routes, exacerbés par des comportements imprudents et un manque d’infrastructures adaptées.

L’avenir incertain des orphelins

Sans nul doute, le décès de ce couple laisse un vide immense dans la communauté, mais il soulève également des préoccupations profondes concernant l’avenir des enfants devenus d’un coup, orphelins de père et de mère. Dans le contexte africain, où le recours à l’assurance pour la prise en charge des enfants en cas de décès soudain n’est pas la norme, des orphelins se retrouvent souvent sans soutien. L’État et les structures sociales, déjà débordés ou limités par les moyens de prise en charge, peinent à retrouver et à prendre soin de tous les orphelins, en particulier ceux ayant perdu à la fois leur père et leur mère.

La désolidarisation au sein des familles africaines et la maltraitance des enfants placés aggravent encore la situation. Ces enfants, privés de repères et de protection, sont souvent laissés à eux-mêmes, exposés à des risques accrus. Cet incident tragique rappelle l’urgence d’améliorer la sécurité routière et de sensibiliser les usagers à la prudence, tout en soulignant la nécessité d’un soutien social renforcé pour les orphelins. Il est impératif d’agir pour éviter de telles pertes humaines à l’avenir et garantir un meilleur avenir pour les plus vulnérables.