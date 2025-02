Maghreb: un groupe chinois de secteur de l’automobile s’annonce

Le Maghreb continue d’attirer les investissements étrangers, avec un nombre croissant d’entreprises internationales choisissant de s’y établir pour renforcer leur présence en Afrique et en Europe. Dans ce contexte, le groupe chinois Shanghai Carthane, spécialisé dans la fabrication de composants automobiles, annonce son premier investissement au Maroc. Cette décision s’inscrit dans une stratégie d’expansion visant à consolider sa position sur ces deux continents.

Une implantation stratégique au cœur du marché africain et européen

Shanghai Carthane a officialisé la création de sa filiale marocaine, provisoirement baptisée Kaizhong Morocco, lors d’une annonce à la Bourse de Shanghai. L’investissement initial, estimé à environ 56 millions de dirhams (soit 40 millions de yuans), sera consacré à l’acquisition de terrains, à la construction d’installations industrielles et à la mise en place des structures nécessaires au démarrage des activités. Cette nouvelle unité de production permettra au groupe de se rapprocher de ses clients en Europe et en Afrique, tout en réduisant ses coûts logistiques et en optimisant ses délais de livraison.

Le choix du Maroc comme base d’opérations n’est pas anodin. Le pays bénéficie d’une position géographique privilégiée, à la croisée des continents africain et européen, ainsi que d’une industrie automobile en plein essor. Avec une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures modernes et un cadre fiscal attractif, le Maroc s’impose comme un hub industriel de premier plan, attirant des acteurs majeurs du secteur.

Un acteur mondial renforce son réseau international

Fondé il y a plus de deux décennies, Shanghai Carthane est aujourd’hui l’un des principaux fabricants de composants automobiles en Chine. Coté en bourse sous le symbole 603037.SH, le groupe est reconnu pour son expertise dans la conception et la production de systèmes de suspension, d’ensembles de pédales et de roues en polyuréthane haute performance. Son siège social et son centre de recherche et développement sont basés à Shanghai, tandis que ses sites de production sont répartis dans plusieurs villes chinoises, dont Nantong, Luoyang et Chongqing.

À l’international, Shanghai Carthane dispose déjà de bureaux en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Mexique. L’entreprise collabore avec plus de 50 constructeurs automobiles de renom, tels que Volkswagen, Audi, Porsche, General Motors et Mazda. Son savoir-faire technique et son engagement en matière d’innovation lui ont permis de se positionner comme un partenaire clé pour les équipementiers mondiaux.

Un impact significatif pour l’industrie automobile marocaine

L’arrivée de Shanghai Carthane au Maroc s’inscrit dans une dynamique plus large de développement du secteur automobile dans le pays. Cette implantation confirme l’attractivité du Maroc pour les investisseurs internationaux et renforce les relations économiques entre le Royaume et la Chine. Ces dernières années, les investissements chinois dans des secteurs stratégiques, tels que l’industrie, les infrastructures et les énergies renouvelables, se sont multipliés, témoignant d’un partenariat économique de plus en plus solide.

En s’installant au Maroc, Shanghai Carthane contribue à l’essor de l’industrie automobile locale et à son intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Cette initiative ouvre également des perspectives pour la création d’emplois et le transfert de technologies, renforçant ainsi la compétitivité du secteur sur la scène internationale.