Une usine de dessalement (DR)

Les infrastructures de dessalement jouent un rôle décisif dans l’accès à l’eau potable, ressource précieuse face aux défis de la raréfaction et de la croissance démographique. Des réalisations emblématiques, telles que l’usine de Carlsbad aux États-Unis ou la station de Jeddah en Arabie saoudite, démontrent l’impact tangible des technologies innovantes sur la gestion hydrique. En transformant l’eau de mer en eau consommable, ces projets stimulent l’industrie, favorisent le transfert de compétences et renforcent la résilience des territoires. La récente initiative algérienne, exemple marquant d’une modernisation industrielle au Maghreb, offre une illustration concrète des avancées dans ce domaine.

Une prouesse technique et humaine

En seulement 25 mois, le lancement de cinq usines de dessalement d’eau de mer a mobilisé plus de 10 000 travailleurs œuvrant sans relâche, témoignant d’une capacité d’exécution impressionnante. Le chantier, évalué à 2,5 milliards de dollars, met en lumière l’aptitude du pays à orchestrer une mobilisation totale des ressources et à valoriser l’expertise locale, avec près de 30 % des équipements issus de la production nationale. L’acheminement de technologies de pointe, notamment des membranes d’osmose inverse, a été rendu possible par un pont aérien exceptionnel comprenant 288 vols, garantissant ainsi la disponibilité rapide des composants essentiels à la performance de ces installations.

Logistique et formation : un modèle de succès

La coordination minutieuse des opérations a permis de relever d’importants défis techniques, assurant un flux continu d’équipements indispensables et une gestion optimale des délais. Parallèlement, la formation de près de 300 étudiants dans le domaine spécifique du dessalement a renforcé le capital humain, préparant ainsi une relève compétente capable de maintenir et développer ces infrastructures. Ce double levier de logistique efficace et de montée en compétences concrète transforme un défi d’envergure en opportunité économique et sociale pour l’ensemble du pays.

Énergie renouvelable : vers une exploitation durable

La modernisation des usines ne se limite pas aux aspects techniques et logistiques, elle vise également à optimiser leur fonctionnement grâce à l’intégration d’énergies alternatives. Le développement de fermes solaires, destinées à couvrir entre 30 et 40 % des besoins énergétiques, promet une réduction significative des coûts et des émissions polluantes. Par ailleurs, des pourparlers avec des fabricants internationaux ouvrent la voie à une production locale d’équipements spécialisés, renforçant ainsi l’autonomie industrielle et la compétitivité du secteur. Cette approche concrète assure une exploitation durable des ressources tout en répondant aux exigences économiques immédiates.

La réussite de ce programme démontre comment une mobilisation technique, humaine et logistique peut transformer les défis de l’eau en véritables opportunités de développement. L’expérience algérienne fournit un exemple précis de réponse aux besoins actuels, tout en offrant un modèle inspirant pour d’autres nations soucieuses de sécuriser leur approvisionnement en eau potable.