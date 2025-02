Dessalement au Maghreb : au moins 5 usines annoncées pour 2026

Une usine de dessalement (DR)

Face à la raréfaction des ressources en eau douce, les pays du Maghreb se tournent de plus en plus vers le dessalement de l’eau de mer comme solution stratégique. Cette technologie permet de transformer l’eau salée en eau potable par différents procédés, offrant ainsi une alternative viable aux ressources hydriques conventionnelles. Pour les nations arides bordant la Méditerranée, ces installations représentent un atout majeur dans la lutte contre le stress hydrique, particulièrement dans un contexte de changement climatique où les précipitations deviennent plus irrégulières. Le dessalement contribue ainsi à l’autonomie hydrique des pays et à la sécurisation de l’approvisionnement en eau des populations urbaines et des secteurs économiques essentiels.

L’Algérie accélère son programme de dessalement

L’Algérie intensifie considérablement ses efforts en matière de dessalement d’eau de mer. Trois nouvelles usines ont récemment été mises en service à travers le pays, marquant une étape importante dans la stratégie nationale de sécurité hydrique. Lors de l’inauguration de la dernière installation, le président Abdelmadjid Tebboune a souligné l’importance de cette approche pour répondre aux besoins en eau du pays.

Ambition renforcée pour 2026

Les projets ne s’arrêtent pas là. Le chef d’État algérien a annoncé le lancement prochain de cinq à six stations supplémentaires prévues pour 2026. Cette expansion massive du parc d’usines de dessalement vise un objectif précis : atteindre une couverture de 62% des besoins nationaux en eau, indépendamment des nappes phréatiques. Ce programme ambitieux témoigne d’une volonté politique forte d’assurer l’approvisionnement en eau potable face aux défis croissants de la sécheresse dans la région.