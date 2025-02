Électricité au Maghreb : un record d’exportation annoncé

Créée en 1969, Sonelgaz, la Société Nationale de l’Électricité et du Gaz d’Algérie, occupe une position centrale dans le paysage énergétique maghrébin. Cette entreprise publique, chargée de la production, du transport et de la distribution d’électricité et de gaz naturel en Algérie, a progressivement développé son expertise technique et étendu son influence au-delà des frontières nationales. Acteur majeur de la transition énergétique algérienne, Sonelgaz gère un réseau complexe d’infrastructures couvrant l’ensemble du territoire national et assure l’approvisionnement énergétique de millions de foyers algériens.

L’Afrique du Nord, terre d’enjeux énergétiques

L’essor des besoins énergétiques en Afrique du Nord bouleverse les équilibres régionaux. Les pays limitrophes recherchent des partenaires fiables pour garantir leur approvisionnement en électricité, créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales. Dans ce contexte, Sonelgaz transforme ses atouts industriels en leviers de croissance internationale. La société mobilise ses capacités de production et son expertise technique pour répondre aux demandes croissantes des États voisins.

Publicité

Un rayonnement technique au service du développement

La valorisation du savoir-faire algérien porte ses fruits. Les revenus d’exportation de Sonelgaz ont atteint 268 millions d’euros en 2024, dépassant de 22% les performances de 2023. Cette réussite découle d’une stratégie industrielle globale. L’entreprise exporte non seulement de l’électricité, mais aussi des équipements de toutes sortes fabriqués dans ses usines. Les équipes de maintenance de Sonelgaz interviennent régulièrement chez les partenaires étrangers, tandis que ses centres de formation accueillent des professionnels des pays voisins.

Des retombées économiques nationales

Les succès de Sonelgaz transforment l’économie algérienne. La production locale d’équipements techniques réduit la dépendance aux importations, tandis que les exportations génèrent des revenus en devises étrangères. Cette dynamique renforce la position de l’Algérie comme hub énergétique régional. L’horizon 2035 promet de nouvelles perspectives, notamment en Afrique subsaharienne où les besoins en infrastructures énergétiques explosent. Forte de ses résultats, Sonelgaz intensifie ses investissements dans la recherche et la formation pour maintenir son avance technologique et consolider sa position d’acteur incontournable du secteur énergétique nord-africain.