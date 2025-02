Elon Musk : gros show médiatique avec une tronçonneuse

© Nathan Howard / REUTERS 1/10

Les frasques médiatiques d’Elon Musk prennent une nouvelle dimension politique. Le milliardaire, devenu figure incontournable de l’administration Trump, s’est illustré lors d’une apparition spectaculaire à la Convention politique des conservateurs américains (CPAC). Arborant une tenue singulière composée d’une casquette noire et de lunettes au design futuriste, le magnat de la tech a marqué les esprits en brandissant une tronçonneuse, symbole fort des réductions budgétaires préconisées.

Cette mise en scène théâtrale s’est déroulée aux côtés du président argentin Javier Milei, qui lui avait offert l’outil motorisé quelques instants plus tôt. Le choix de cet accessoire n’est pas anodin : la tronçonneuse représente l’emblème des politiques ultralibérales de Milei, partisan assumé du démantèlement des services étatiques depuis son accession au pouvoir en 2023.

L’engagement d’Elon Musk auprès de l’administration Trump se concrétise notamment par son rôle au sein de la commission Doge, où il dispose d’une large latitude d’action. Sa mission principale : réduire significativement la voilure des agences fédérales, à l’image de l’USAID, organisme dédié à l’aide au développement international.

Le ton décontracté adopté par l’homme le plus fortuné de la planète contraste avec l’ampleur des restructurations en cours. « On essaie de faire de bonnes choses, mais aussi, vous savez, passer du bon temps en le faisant », a-t-il déclaré lors de l’événement, qui se tenait près de Washington. Cette légèreté apparente masque difficilement l’importance des transformations engagées dans l’appareil gouvernemental américain, un mois après le retour de Donald Trump à la présidence.

L’alliance entre le magnat de la tech, à la tête d’entreprises comme Tesla, SpaceX et X, et l’ancien président s’est notamment manifestée par un soutien financier conséquent durant la campagne électorale. Cette collaboration illustre la convergence de vues entre les cercles entrepreneuriaux et politiques conservateurs sur la question de la réduction du périmètre de l’État fédéral.