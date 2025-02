Énergie au Maghreb: ce pays dévoile ses réalisations

Mohammed VI (DR)

La ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a présenté un bilan positif lors d’un débat à la Fondation Lafqui Titouani de Salé. Les chiffres montrent une multiplication par 15 des licences accordées pour des projets d’énergie renouvelable chaque année depuis le début de son mandat, tandis que les investissements annuels ont quadruplé, passant de 1,5 à 6 milliards de dirhams entre 2023 et 2024.

Le secteur des énergies renouvelables connaît une croissance remarquable, avec une multiplication par 11 des emplois et des investissements dans le réseau électrique multipliés par cinq. Parallèlement, le secteur des hydrocarbures a également progressé, avec une augmentation du nombre de distributeurs de 19 à 35 et la création de 600 nouvelles stations-service, générant 3 500 emplois.

Réformes et perspectives

La ministre a souligné l’importance de réformes profondes dans tous les secteurs pour relever les défis actuels. Le gouvernement s’efforce de consolider les acquis des trois dernières années tout en s’attaquant aux dysfonctionnements persistants, plaçant la confiance dans l’action politique au cœur de sa stratégie de développement.

Les préparatifs pour la CAN 2025 et le Mondial 2030 figurent parmi les défis majeurs à venir. Le Maroc mise également sur des projets d’envergure comme le Gazoduc africain atlantique et l’Initiative Royale Atlantique pour dynamiser son paysage énergétique et économique.

Un dialogue continu entre les acteurs

Cette rencontre, organisée dans le cadre du programme « La politique autrement » de la Fondation Lafqui Titouani, illustre la volonté d’entretenir un dialogue constructif sur les nouvelles approches de gouvernance et de développement au Maroc. Elle témoigne également de l’engagement du ministère à maintenir une communication transparente sur ses réalisations et ses objectifs futurs.