Énergie au Maghreb: les rêves de conquête de ce pays dévoilés

Photo DR

La transition énergétique s’appuie sur des technologies émergentes, et l’hydrogène vert se présente comme un vecteur capable de transformer le secteur en réduisant les émissions issues des énergies fossiles. Ce procédé, qui convertit l’eau en énergie par électrolyse en utilisant des sources renouvelables, offre une alternative concrète pour accompagner la montée en puissance des énergies propres. Le Maroc, fort de plusieurs décennies d’expérience dans le développement de projets énergétiques, déploie aujourd’hui une stratégie visant à conjuguer expertise technique et investissements structurants pour répondre aux défis actuels.

Des ambitions chiffrées pour l’énergie renouvelable

Le royaume a déjà franchi un cap important en atteignant un taux de 42 % d’installations d’énergies renouvelables, avec l’objectif d’atteindre 52 % d’ici 2030. Parallèlement, des efforts sont en cours pour améliorer l’efficacité énergétique, même si le chantier en la matière reste à finaliser pour atteindre le seuil de 20 %. Ces indicateurs témoignent d’une volonté affirmée de moderniser le mix énergétique national, tout en s’appuyant sur une expérience de quinze années dans la gestion de projets et plusieurs décennies d’attraction d’investissements privés.

Publicité

Un corridor reliant les continents

Dans sa volonté de renforcer son positionnement régional, le Maroc se dote d’un projet d’infrastructures visant à faciliter la transmission d’énergie entre l’Afrique, l’Europe et le bassin atlantique. Cette initiative, soutenue par la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, repose sur un modèle d’investissement accru dans le réseau électrique et dans les projets renouvelables. Le pays cherche ainsi à transformer son potentiel en un véritable corridor énergétique, où la coopération transfrontalière permettrait d’optimiser l’approvisionnement et de redéfinir les échanges régionaux.

L’hydrogène vert comme levier de développement

En parallèle des investissements traditionnels, l’hydrogène vert apparaît comme un levier clé de la stratégie énergétique marocaine. La mise en place d’un dispositif facilitant l’arrivée d’investissements, à travers une simplification des procédures administratives, illustre une approche progressive pour intégrer cette technologie. En avançant par étapes, le royaume anticipe et maîtrise les risques technologiques, industriels et commerciaux liés à cette innovation, tout en capitalisant sur son savoir-faire acquis dans le développement de projets d’énergie renouvelable. Cette démarche permet de consolider un positionnement de leader dans la transition vers une économie bas carbone.

Dans l’ensemble, le Maroc se dote d’une feuille de route structurée pour réorganiser son système énergétique. En combinant modernisation des infrastructures, diversification des sources et innovations technologiques, le pays s’efforce d’optimiser ses ressources pour répondre aux enjeux immédiats de la transition énergétique. Ce modèle de développement, qui mise sur une approche progressive et sur des investissements ciblés, offre une réponse pragmatique aux défis actuels et place le royaume au cœur des transformations régionales.