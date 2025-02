Espace: cet astéroïde peut-il vraiment toucher la Terre ?

Photo Pixabay

L’astéroïde 2024 YR4, découvert fin 2024 par l’observatoire chilien de Rio Hurtado, suscite une attention croissante de la communauté scientifique. Selon les derniers calculs de l’Agence spatiale européenne (ESA), la probabilité d’une collision avec la Terre le 22 décembre 2032 est passée de 1,3 % à 2,3 %, une augmentation qui mérite une surveillance accrue.

Bien que ses 90 mètres de diamètre puissent paraître modestes, l’impact potentiel d’un tel corps céleste ne serait pas négligeable. Pour référence, un astéroïde de taille similaire avait dévasté 2.150 km² de forêt sibérienne lors de l’événement de Toungouska en 1908.

Une menace à relativiser

Les experts se montrent rassurants face à cette situation. Actuellement classé au niveau 3 sur l’échelle de Turin, qui évalue les risques de collision des astéroïdes avec la Terre, 2024 YR4 pourrait voir sa dangerosité réévaluée à la baisse avec l’acquisition de nouvelles données sur sa trajectoire, comme l’explique l’ESA dans ses communications scientifiques détaillées.

La chercheuse de la NASA, Molly Wasser, rappelle que de nombreux objets célestes initialement considérés comme menaçants ont finalement été déclassés après des observations plus approfondies. L’exemple le plus notable est celui de l’astéroïde Apophis, plus grand que la tour Eiffel, qui avait atteint le niveau 4 sur l’échelle de Turin avant d’être déclaré inoffensif pour les 100 prochaines années.

Prévention et défense planétaire avec DART

Face à ces menaces potentielles, les agences spatiales ne restent pas inactives. La mission DART de 2022 a démontré notre capacité à modifier la trajectoire d’un astéroïde, ouvrant la voie à de possibles interventions futures en cas de danger réel pour notre planète. Ces avancées technologiques renforcent considérablement notre capacité de protection terrestre. Les scientifiques poursuivent actuellement leurs recherches pour développer de nouvelles méthodes de détection précoce et d’intervention, garantissant ainsi une meilleure sécurité pour les générations futures.