Hadj 2025 au Bénin : Le gouvernement allège le coût

Engagé à assurer un Hadj plus accessible et mieux organisé, le gouvernement béninois a annoncé une subvention de 700 millions de francs CFA pour soutenir les futurs pèlerins. Cette aide financière permet de réduire de 308 000 francs CFA le coût du voyage, initialement fixé à 3 908 000 francs CFA, portant ainsi la nouvelle tarification à 3 600 000 francs CFA.

Un encadrement renforcé pour un meilleur confort

Au-delà de l’aspect financier, des réformes ont été mises en place pour garantir des conditions d’hébergement plus décentes. Désormais, chaque chambre ne pourra accueillir plus de quatre pèlerins, une mesure stricte imposée aux structures de convoyage afin d’éviter toute surpopulation. Le ministre de l’Intérieur a rappelé que tout manquement à cette règle ferait l’objet de sanctions. Dans cette même dynamique, une équipe spécialisée sera déployée sur les lieux du pèlerinage pour s’assurer que les repas servis répondent aux besoins des pèlerins béninois, aussi bien en termes de qualité que de respect des habitudes alimentaires.

Une avancée majeure : le passage au package B

Autre changement significatif, le Bénin quitte le package D pour accéder au package B, une évolution qui se traduit par de meilleures prestations pour les pèlerins. Cette avancée a été accueillie avec enthousiasme par les futurs participants, qui espèrent vivre un pèlerinage dans des conditions optimales. À travers ces réformes, les autorités béninoises réaffirment leur volonté d’offrir un Hadj plus organisé et plus digne aux fidèles, en facilitant les démarches et en garantissant un séjour plus confortable à La Mecque.