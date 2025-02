Hydrocarbures au Maghreb: discussions difficiles autour de nouveaux contrats

(bashta, iStock at Getty Images)

L’Algérie occupe une position stratégique majeure dans le secteur des hydrocarbures à l’échelle mondiale. Avec ses réserves considérables de pétrole et de gaz naturel, le pays représente un acteur incontournable sur le marché énergétique international. La Sonatrach, entreprise nationale algérienne des hydrocarbures, figure parmi les compagnies pétrolières et gazières les plus importantes d’Afrique et du bassin méditerranéen. L’économie algérienne dépend fortement de ce secteur qui constitue une source primordiale de revenus pour l’État, contribuant significativement au PIB national et assurant une grande partie des exportations du pays. Cette prédominance énergétique confère à l’Algérie un poids diplomatique et économique substantiel, notamment auprès des pays européens cherchant à diversifier leurs approvisionnements énergétiques.

Négociations complexes avec les géants internationaux

Les pourparlers entre la Sonatrach et plusieurs multinationales du secteur énergétique se révèlent particulièrement ardus. Le Président-Directeur Général de la compagnie nationale algérienne a fait état de plus de 140 réunions de négociation organisées jusqu’à présent. Ces discussions impliquent plusieurs acteurs majeurs de l’industrie pétrolière et gazière mondiale : la chinoise SINOPEC, l’italienne ENI, la française TotalEnergies, les américaines Chevron et ExxonMobil, ainsi qu’une entreprise suédoise.

La multiplication des séances de travail témoigne de la complexité des enjeux et des intérêts divergents entre les parties prenantes. Chaque entreprise cherche à obtenir les conditions les plus avantageuses, tandis que la Sonatrach défend les intérêts nationaux algériens dans la valorisation de ses ressources naturelles.

Perspective de finalisation prochaine de sept contrats

Malgré les difficultés rencontrées durant les négociations, le PDG de la Sonatrach se montre optimiste quant à l’aboutissement des discussions. Il a confirmé que l’entreprise nationale travaille actuellement sur la finalisation de sept contrats avec diverses compagnies internationales.

Ces accords devraient être conclus et signés progressivement dans les semaines ou mois à venir, marquant une nouvelle étape dans la politique énergétique algérienne. La signature échelonnée de ces contrats pourrait refléter une stratégie délibérée visant à maximiser les bénéfices pour l’économie nationale, tout en renforçant les partenariats internationaux nécessaires au développement du secteur.

La concrétisation de ces accords représenterait un signal fort pour le marché énergétique mondial, confirmant l’attractivité continue de l’Algérie comme destination d’investissement dans le domaine des hydrocarbures, malgré un contexte international marqué par la transition énergétique et les fluctuations des cours du pétrole et du gaz.