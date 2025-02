Hydrogène vert au Maghreb : ce pays signe un accord pour un important projet

Les pays africains ne sont pas en reste du processus de transition énergétique. Aux quatre coins du continent, des initiatives naissent pour exploiter le plein potentiel des énergies renouvelables. Le potentiel de la Mauritanie dans le secteur des énergies renouvelables est immense. Conscientes de cela, les premières autorités mobilisent de grands moyens pour attirer des investisseurs de qualité.

La Mauritanie fait un pas de géant vers son ambition de devenir un acteur clé de l’hydrogène vert en Afrique. Dans cette dynamique, le pays a conclu un accord ambitieux avec l’entreprise danoise GreenGo Energy, marquant son premier investissement sur le continent. Ce partenariat ouvre la voie à un projet titanesque, baptisé Megaton Moon, qui devrait transformer la Mauritanie en hub énergétique d’ici 2033.

Dans le cadre de cet accord, 100 000 hectares de terrain ont été mis à disposition de GreenGo Energy aux alentours de Nouakchott. Cet espace accueillera un gigaprojet d’hydrogène vert, dont le déploiement s’étalera sur plusieurs phases entre 2029 et 2033. Le projet se positionne comme l’un des plus ambitieux en Afrique, offrant une alternative durable aux énergies fossiles et contribuant à la transition énergétique mondiale.

La Mauritanie s’impose progressivement comme un territoire stratégique pour les énergies renouvelables. Son potentiel solaire et éolien, couplé à de vastes étendues de terres disponibles, attire les grands investisseurs internationaux. Avec Megaton Moon, le pays espère attirer d’autres acteurs de l’industrie de l’hydrogène pour renforcer son écosystème énergétique. Le projet a aussi pour but de créer des emplois qualifiés, dynamiser l’économie locale et exporter de l’hydrogène vert vers l’Europe et l’Asie, deux marchés en forte demande.

Si le projet atteint ses objectifs, le pays maghrébin pourrait devenir un modèle pour d’autres nations africaines cherchant à développer l’hydrogène vert. L’accord avec GreenGo Energy illustre la montée en puissance du continent dans le secteur des énergies renouvelables et son potentiel à jouer un rôle central dans la transition énergétique mondiale.