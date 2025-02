La France veut défier les USA et la Chine avec un investissement inédit

Ph : Reuters

Depuis plusieurs années, les États-Unis et la Chine dominent la course mondiale à l’intelligence artificielle grâce à leurs investissements massifs en infrastructures de calcul. Les géants technologiques américains comme OpenAI, Microsoft et Google ont déployé des centres de données titanesques, pendant que la Chine a construit ses propres supercalculateurs gouvernementaux. Cette concentration des capacités de calcul entre les mains de ces deux superpuissances a creusé un fossé technologique avec le reste du monde dans le développement de modèles d’IA toujours plus sophistiqués.

Un projet titanesque propulsé par l’atout nucléaire français

La France vient de lancer une offensive majeure pour rattraper son retard technologique. Le gouvernement français a signé le 10 février 2025 un accord historique avec Fluidstack, entreprise britannique experte en cloud computing, pour la construction d’un supercalculateur d’une puissance inégalée de 1 gigawatt. Ce projet pharaonique, validé personnellement par Emmanuel Macron, représente un investissement initial de 10 milliards d’euros. L’installation exploitera l’avantage stratégique du parc nucléaire français, qui fournira une électricité décarbonée stable pour alimenter les 500 000 processeurs d’IA nouvelle génération prévus d’ici 2028. La chaleur résiduelle générée par cette infrastructure colossale sera également récupérée, alliant ainsi performance et responsabilité environnementale.

Une expertise britannique reconnue dans le cloud computing

Fluidstack s’est imposée comme une entreprise innovante dans le domaine du cloud computing depuis sa création. La société britannique a développé une technologie unique permettant de distribuer et d’optimiser les ressources de calcul à grande échelle. Sa plateforme permet aux entreprises de louer leur puissance de calcul inutilisée, créant ainsi un réseau décentralisé particulièrement efficace pour les workloads d’intelligence artificielle. Cette approche novatrice a séduit de nombreux acteurs majeurs du secteur technologique, faisant de Fluidstack un partenaire de choix pour ce projet d’envergure. L’entreprise a notamment été reconnue pour sa capacité à réduire significativement les coûts d’infrastructure tout en maintenant des performances de haut niveau.

Un tremplin vers l’indépendance technologique européenne

L’ambition de ce projet dépasse largement les frontières hexagonales. En dotant la France d’une infrastructure de calcul comparable à celles des États-Unis et de la Chine, cette initiative pose les fondations d’une véritable souveraineté numérique européenne. La mise en service progressive du supercalculateur, qui débutera dès 2026, créera des milliers d’emplois hautement qualifiés et stimulera tout l’écosystème français de l’IA. Cette alliance entre la puissance énergétique française et l’expertise britannique en cloud computing pourrait bien rebattre les cartes de la compétition mondiale dans le domaine de l’intelligence artificielle.