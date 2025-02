Lutte contre la corruption : Le Bénin gagne des points, selon Transparency International

Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption, selon le dernier rapport de Transparency International publié le 11 février 2025. L’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024 révèle une progression de deux points pour le pays, qui occupe désormais la 69ᵗ place sur 180 nations classées. Avec cette amélioration, le Bénin se hisse à la 7ᵗ place au sein de la région ouest-africaine, à égalité avec la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Un rang renforcé en Afrique de l’Ouest

Ce résultat témoigne des efforts continus des autorités pour renforcer la transparence et lutter contre les actes de corruption, confortant ainsi la position du pays parmi les modèles de gouvernance dans la sous-région. Cette progression est le fruit de mesures strictes initiées sous l’impulsion du gouvernement du Président Patrice Talon. Parmi les initiatives déployées figurent le renforcement des mécanismes de contrôle, la création d’organes indépendants de surveillance et l’application rigoureuse de sanctions contre les infractions.

Une tendance mondiale contrastée

Au cours des cinq dernières années, certains pays ont enregistré une nette amélioration de leur score, à l’instar de la Côte d’Ivoire (45), de la République dominicaine (36), du Kosovo (44), du Koweït (46), des Maldives (38), de la Moldavie (43) et de la Zambie (39). En revanche, 13 nations ont vu leur score chuter de manière significative, notamment l’Autriche (67), le Belarus (33), la Belgique (69), le Salvador (30), la France (67), le Kirghizistan (25), le Liban (22), le Myanmar (16), le Nicaragua (14), le Royaume-Uni (71), la Russie (22), le Sri Lanka (32) et le Venezuela (10). Malgré ces avancées, le chemin reste semé d’embûches pour garantir une transparence accrue et inscrire ces progrès dans la durée. La poursuite des réformes engagées demeure essentielle pour maintenir cette dynamique positive.