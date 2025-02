Maghreb: 1,42 million de tonnes de production halieutique pour ce pays

Photo Greenpeace

Le secteur halieutique marocain affiche une performance remarquable avec une production atteignant 1,42 million de tonnes en 2024. Cette annonce a été faite par Zakia Driouich, secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, lors d’une séance de questions orales à la Chambre des Conseillers, où elle a également souligné la robustesse du secteur.

Le Maroc dispose d’une industrie de transformation maritime bien structurée, comptant 518 unités réparties sur l’ensemble du territoire national. Cette infrastructure solide contribue significativement à la compétitivité des produits de la mer marocains sur les marchés internationaux. De quoi placer ce secteur comme étant l’un de ceux qui ont le plus de potentiels à court voir moyen terme.

Un secteur en pleine croissance

Les exportations des produits maritimes marocains ont atteint un niveau historique en 2023, avec un chiffre d’affaires proche de 31 milliards de dirhams, représentant plus d’un tiers des exportations alimentaires du royaume. Cette performance exceptionnelle symbolise toute la reconnaissance internationale dont bénéficient les produits de la mer marocains, il est vrai, particulièrement appréciés des consommateurs.

La formation et la qualification des ressources humaines occupent une place centrale dans la stratégie de développement du secteur. Les institutions spécialisées sont mobilisées pour proposer des formations adaptées aux besoins de l’industrie, particulièrement dans les domaines de la valorisation des produits maritimes et de l’aquaculture.

L’avenir de la pêche marocaine

Le Maroc mise fortement sur le développement de l’aquaculture pour diversifier sa production et préserver ses ressources halieutiques naturelles. En 2024, le cadre législatif a été renforcé par l’adoption de deux nouvelles lois, accompagnées de la création d’espaces dédiés à l’aquaculture et de l’élaboration de huit plans régionaux couvrant 70% du littoral national, démontrant ainsi l’engagement du royaume dans la modernisation et la durabilité de son secteur maritime.