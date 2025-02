Maghreb: 18 TGV français pour un événement majeur

(photo unsplash)

Le Maroc, désigné co-organisateur de la Coupe du Monde FIFA 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, a vu sa candidature retenue après plusieurs tentatives infructueuses pour accueillir cette compétition phare du football mondial. Cette désignation historique, annoncée par la FIFA en octobre 2023, marque la première fois qu’un pays africain participera à l’organisation conjointe d’un Mondial. La candidature tripartite a convaincu grâce à la proximité géographique des trois nations, leurs infrastructures existantes et l’engagement du royaume chérifien à moderniser ses installations sportives et ses réseaux de transport pour répondre aux exigences internationales.

Une modernisation ferroviaire ambitieuse en préparation du Mondial 2030

Le Maroc vient de conclure un accord d’envergure de 2,8 milliards d’euros pour l’acquisition de 168 trains, dont 18 TGV commandés au groupe français Alstom. Cette transaction majeure inclut également des commandes passées auprès de l’entreprise espagnole CAF et du constructeur sud-coréen Hyundai Rotem. L’achat des TGV français, évoqué lors de la visite d’Emmanuel Macron à Rabat fin octobre, représente le volet le plus emblématique de cette modernisation ferroviaire.

Publicité

Ces nouveaux trains à grande vitesse complèteront la première ligne TGV africaine, déjà réalisée par Alstom et opérationnelle depuis 2018 entre Tanger et Casablanca. Selon Henri Poupart-Lafarge, PDG d’Alstom, les trains commandés appartiennent à « la toute dernière génération » et offrent « la meilleure performance du marché en termes de coût total d’exploitation ».

Un réseau transformé pour relier les villes hôtes du tournoi

L’extension du réseau ferroviaire marocain prévoit une nouvelle ligne TGV de 400 kilomètres reliant Kénitra à Marrakech, avec un prolongement ultérieur vers Agadir. Ce développement stratégique permettra de diminuer considérablement les temps de parcours entre Tanger et plusieurs villes majeures comme Rabat, Casablanca et Agadir.

Le plan comprend également la construction de 12 nouvelles gares modernes pour le réseau RER à Rabat et Casablanca, facilitant l’accès aux stades qui accueilleront les matchs du Mondial dans ces villes ainsi qu’à Marrakech. D’après Badreddine Bertoul, directeur des infrastructures au pôle LGV de l’Office national des chemins de fer (ONCF), cette modernisation permettra d’augmenter le taux d’utilisateurs du réseau ferroviaire à 59% de la population. Les nouvelles infrastructures assureront des connexions efficaces entre les différents sites de la compétition grâce à des trains régionaux rapides.