Maghreb: 2 pays dans le top 5 des pays africains influents

Photo DR

Un récent rapport du cabinet de conseil en stratégie de marque Brand Finance met en lumière les cinq nations africaines qui se distinguent par leur capacité à projeter une influence positive sur la scène internationale. En 2025, ces pays ont su valoriser leur image pour renforcer leur rayonnement au-delà de leurs frontières, malgré un contexte économique mondial complexe. L’étude révèle que l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigéria et l’Algérie figurent parmi les États du continent qui tirent le meilleur parti de leur soft-power.

L’Égypte se positionne en tête du classement africain et occupe la 38e place au niveau mondial. Son influence repose sur un riche patrimoine culturel, un secteur touristique de premier plan et une diplomatie active. Forte de sa civilisation millénaire, elle s’appuie sur son histoire et ses institutions pour renforcer son image à l’international.

Publicité

L’Afrique du Sud, classée 41e à l’échelle mondiale, maintient sa place parmi les nations africaines les plus influentes. Son attractivité repose sur un secteur économique diversifié, une industrie cinématographique en pleine expansion et un engagement diplomatique notable. Le pays joue également un rôle clé dans les instances internationales et continentales.

Le Maroc, qui occupe la 50e place mondiale, s’impose par son dynamisme économique et son positionnement stratégique en Afrique du Nord. En misant sur des investissements dans les énergies renouvelables et le développement d’infrastructures modernes, le royaume renforce son image de pays stable et tourné vers l’avenir.

Le Nigéria, premier pays d’Afrique par sa population et son économie, figure au 77e rang mondial. Son influence repose notamment sur l’essor de son industrie culturelle, incarnée par Nollywood et l’afrobeats, qui rayonne bien au-delà du continent. Son poids économique et sa diplomatie régionale contribuent également à son positionnement.

Enfin, l’Algérie, classée 78e au niveau mondial, tire profit de son influence géopolitique et de ses ressources énergétiques. Son rôle dans les affaires africaines et internationales, ainsi que sa politique de non-alignement, lui confère une certaine reconnaissance sur la scène mondiale.