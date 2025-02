Maghreb: 380 milliards bientôt investis dans le domaine ferroviaire

Photo de Linus Mimietz sur Unsplash

Le transport ferroviaire représente l’épine dorsale du développement économique moderne. Vecteur de connectivité, catalyseur d’échanges commerciaux et pilier de la mobilité durable, le rail façonne les territoires tout en stimulant la croissance industrielle. Les réseaux ferrés tissent des liens vitaux entre les régions, désenclament les zones isolées et propulsent les échanges économiques. Cette infrastructure stratégique constitue un levier majeur pour la compétitivité nationale, permettant le transport efficace des marchandises et facilitant la mobilité des populations.

Un investissement massif dans la modernisation du matériel roulant

La Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) déploie une stratégie ambitieuse à l’horizon 2035, avec une enveloppe de 378 milliards de dinars dédiée au renouvellement de sa flotte. La première phase mobilise 138 milliards de dinars pour acquérir 400 wagons voyageurs et des locomotives nouvelle génération. Ce programme englobe l’achat de matériel varié : locomotives haute puissance, trains autorails classiques et grande vitesse, wagons marchandises et locomotives de manœuvre. Au-delà du simple renouvellement, cette initiative vise à développer une industrie ferroviaire locale, capable d’exporter son savoir-faire.

Une transformation digitale au service des voyageurs

La SNTF entreprend parallèlement une modernisation profonde de ses infrastructures d’accueil. Le plan prévoit la rénovation complète de plus de 90 gares voyageurs à travers le territoire. Huit grandes gares, dont celles d’Alger bénéficieront d’une refonte totale. La société déploie également des distributeurs automatiques de billets dans ses gares, révolutionnant l’expérience client en réduisant les files d’attente et en simplifiant les transactions quotidiennes. Le projet, dont le cahier des charges est finalisé, avance rapidement.

Une vision industrielle stratégique

Cette modernisation ferroviaire dépasse le simple renouvellement d’équipements. La SNTF ambitionne de créer un écosystème industriel complet autour du rail. Selon Sofiane Aibeche, directeur du contrôle de gestion, l’objectif est d’attirer fabricants et investisseurs pour localiser la production de matériel roulant en Algérie. Cette approche permettra initialement de répondre aux besoins nationaux, avant d’envisager l’exportation, capitalisant sur les atouts industriels du pays. Cette stratégie transforme un projet d’infrastructure en véritable levier de développement économique, créateur d’emplois et de valeur ajoutée pour l’ensemble du territoire.