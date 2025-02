Maghreb: après les BRICS, ce pays réussit un autre coup

L’Algérie a multiplié les initiatives diplomatiques et économiques pour rejoindre les BRICS tout au long de l’année 2023. Son lobbying intensif auprès des membres fondateurs, notamment la Russie et la Chine, ainsi que ses efforts pour démontrer sa stabilité économique et son potentiel de croissance, n’ont pas pu permettre au pays d’intégrer le groupe. Néanmoins cela a abouti à son intégration à la Nouvelle Banque de Développement (NBD) des BRICS. Cette première victoire diplomatique a marqué le début d’une nouvelle ère dans la stratégie internationale du pays.

Une ambition financière panafricaine renforcée

Le président Abdelmadjid Tebboune vient de signer un décret présidentiel, publié au Journal Officiel n°8, qui marque une nouvelle étape dans l’expansion économique algérienne. Le Trésor public acquiert 2 285 actions supplémentaires de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), renforçant significativement la position du pays au sein de cette institution financière majeure. Cette banque, basée au Caire et créée sous l’égide de la Banque africaine de développement, joue un rôle central dans le financement des infrastructures et le soutien aux exportations entre pays africains.

Un levier stratégique pour le commerce continental

L’augmentation de la participation algérienne au capital d’Afreximbank représente bien plus qu’une simple transaction financière. Elle ouvre aux entreprises algériennes de nouvelles perspectives d’accès aux marchés africains. Tel un pont économique reliant le Maghreb au reste du continent, cette initiative pourrait transformer l’Algérie en plateforme logistique et commerciale entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre déjà un terrain propice à cette ambition, avec des opportunités commerciales sans précédent que l’Algérie entend saisir grâce à son influence renforcée au sein d’Afreximbank.

Une diplomatie économique en pleine mutation

L’intégration financière africaine de l’Algérie dévoile un virage majeur dans sa doctrine internationale. Le pays intensifie sa présence sur plusieurs fronts, renforçant simultanément ses positions dans la banque des BRICS et au sein d’Afreximbank. Cette double manœuvre révèle une volonté de rupture avec les schémas financiers classiques et trace la voie d’un nouvel échiquier économique. Les responsables algériens déploient désormais une stratégie offensive et innovante pour positionner leur pays comme un partenaire essentiel du développement africain. Cette montée en puissance sur le terrain économique continental pourrait préfigurer d’autres initiatives majeures d’Alger, notamment dans la construction de nouveaux axes de coopération Sud-Sud.