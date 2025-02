Maghreb : ce pays a remboursé 40% du service de la dette extérieure pour 2025

Dinar tunisien (Ph. Kapitalis)

Les gouvernements cherchent souvent à restructurer leurs échéances et à réduire leur dépendance financière envers les créanciers internationaux. Certains combinent émissions obligataires, renégociations ciblées et politiques d’austérité pour mieux maîtriser la situation. D’autres misent sur des réformes structurelles visant à augmenter leur capacité de remboursement, sécuriser leurs taux de change et instaurer un climat de confiance. La plupart espèrent ainsi éviter tout effet boule de neige en matière d’endettement. À titre d’exemple, les États qui optent pour le remboursement anticipé de certaines tranches d’emprunts y voient l’occasion de soulager leurs finances publiques et de dégager des marges pour encourager l’investissement local.

Stratégie d’autonomie et allègement de la dette

La Tunisie a fait le choix de miser sur l’autonomie pour renforcer sa stabilité économique. D’après les récentes annonces, le pays a déjà remboursé 40 % du service de la dette extérieure prévu pour 2025, démontrant une volonté de s’appuyer davantage sur ses ressources internes que sur l’endettement étranger. Cette dynamique s’est accompagnée d’une opération de remboursement d’un Eurobond d’un milliard de dollars, soit l’équivalent d’environ 3,2 milliards de dinars. Cette approche, visant un allègement considérable des charges financières, permet de maintenir un équilibre budgétaire jugé essentiel pour traverser des périodes marquées par l’incertitude des marchés et les fluctuations des taux d’intérêt.

Initiatives numériques et lutte contre les pratiques illicites

Les autorités ont aussi lancé une plateforme électronique des chèques, déjà adoptée par 22 banques et plus de 97 000 utilisateurs, afin de fluidifier les paiements et de réduire les risques de fraude. Cette modernisation constitue un pas important pour améliorer la traçabilité et la sécurité des transactions. De plus, la Commission Tunisienne des Analyses Financières garde un rôle central dans la protection de l’économie nationale, puisqu’elle veille à identifier les financements douteux et à contrer le blanchiment d’argent. Le renforcement de ces mécanismes de contrôle financier soutient l’objectif de préserver la solidité des comptes publics et la réputation du pays auprès des partenaires internationaux.

Contrôle de l’inflation et stabilité du dinar

Cette politique tournée vers la maîtrise des indicateurs économiques a déjà produit des résultats. L’inflation est passée de 7,8 % en 2023 à environ 6 % à ce jour, et le dinar tunisien conserve un niveau de stabilité qui rassure les investisseurs. En choisissant de s’appuyer sur ses capacités internes pour consolider son système monétaire, la Tunisie cherche à éviter une dépréciation qui alourdirait davantage le fardeau de la dette extérieure. Cette gestion proactive, comparée à un ajustement fin pour naviguer entre pressions économiques et objectifs budgétaires, souligne l’importance d’une vision cohérente entre politique monétaire et endettement.

En conclusion, la Tunisie illustre une tendance qui retient l’attention dans la région : privilégier des actions concrètes pour réduire l’encours de la dette, moderniser les mécanismes financiers et stabiliser les indicateurs macroéconomiques. Les autorités affirment que l’autonomie économique renforce la confiance des acteurs locaux et internationaux, tout en protégeant la monnaie nationale. Cette démarche rappelle qu’une gestion rigoureuse des obligations financières peut constituer un levier essentiel pour maintenir l’équilibre entre développement interne et respect des engagements extérieurs.