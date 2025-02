Maghreb : ce pays lance un vaste programme d’extension de ses aéroports

Photo d'illustration

Alors qu’elle va co-organiser la coupe du monde 2030 de football en compagnie de l’Espagne et du Portugal, le Maroc a entrepris de grands chantiers. À l’approche de cet évènement planétaire, le royaume chérifien veut faire basculer l’ensemble de son secteur des transports dans une autre dimension.

Rabat mise sur une modernisation de grande envergure de ses infrastructures aéroportuaires pour accompagner l’essor du trafic aérien. L’Office national des aéroports du Maroc (ONDA) a présenté un programme stratégique visant à renforcer la capacité et l’efficacité des principales plateformes aéroportuaires du pays à l’horizon 2030.

Avec l’augmentation continue du nombre de passagers, l’ONDA prévoit d’importantes extensions pour plusieurs aéroports du royaume. Casablanca, principal hub aérien du pays, verra la capacité de l’aéroport Mohammed V plus que doubler, passant de 14 millions à 35 millions de passagers par an d’ici 2029. Des investissements conséquents sont également prévus pour moderniser les installations des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès.

Ce vaste projet ne se limite pas à l’agrandissement des terminaux. Il prévoit aussi des améliorations technologiques et logistiques, incluant la gestion du trafic aérien, l’optimisation des pistes, le renforcement des équipements de traitement des bagages et la fluidification des formalités d’embarquement. Au-delà du simple développement des infrastructures, ce programme s’inscrit dans une vision globale de renforcement de l’attractivité du Maroc en tant que destination touristique et plateforme économique régionale.

Le pays, qui a accueilli plus de 14 millions de touristes en 2023, entend offrir des services aéroportuaires à la hauteur de ses ambitions et de son positionnement en Afrique et dans le monde arabe. En modernisant ses aéroports, le Maroc se donne les moyens d’accueillir un nombre croissant de voyageurs tout en améliorant leur expérience. Ce plan constitue une étape clé pour renforcer le rôle du pays en tant que hub aérien incontournable entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.