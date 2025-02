Maghreb: ce pays veut la vice-présidence de l’Union Africaine

Sommet de l'UA (DR)

Les 15 et 16 février, l’Union africaine (UA) organise sa 38ème session d’Assemblée à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cet événement majeur sera marqué par les élections de la présidence et de la vice-présidence de la Commission de l’UA. Pour la présidence, trois candidats sont en lice : le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, le Kényan Raila Odinga et le Malgache Richard Randriamandrato.

La course à la vice-présidence, poste stratégique en charge des finances et des ressources humaines, s’annonce particulièrement disputée avec quatre candidates nord-africaines : la Libyenne Najat M. Elhajjaji, l’Égyptienne Hanan Morsy, l’Algérienne Selma Malika Haddadi et la Marocaine Latifa Akharbach, qui aspirent à succéder à la Rwandaise Monique Nsanzabaganwa.

Un duel Maroc-Algérie sous tension

Le Maroc présente une candidate de haut vol en la personne de Latifa Akharbach. Ancienne journaliste devenue figure importante de la diplomatie marocaine, elle a occupé les postes de ministre déléguée aux Affaires étrangères et de présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle. Son parcours d’ambassadrice et ses compétences managériales en font une candidate particulièrement crédible.

Face à elle, l‘Algérie propose Selma Malika Haddadi, dont la candidature soulève des questions. Bien qu’ambassadrice en Éthiopie depuis août 2024, son expérience diplomatique reste limitée à des rôles secondaires, sans réelle expérience de gestion administrative. La confusion autour de sa candidature, marquée par la présentation puis le retrait d’un second candidat algérien, a révélé certaines faiblesses dans la stratégie diplomatique d’Alger.

Une intense bataille diplomatique

L’enjeu dépasse largement la vice-présidence de la Commission, alors que les deux pays s’affrontent également pour un siège au Conseil de paix et sécurité de l’UA. Pendant qu’Alger multiplie les déplacements diplomatiques à travers le continent, mobilisant plusieurs ministres dans une campagne intense, le Maroc privilégie une approche plus discrète, fidèle à sa tradition diplomatique qui s’est souvent révélée efficace.