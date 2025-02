Maghreb : ce produit agricole est plébiscité aux Émirats arabes unis

Photo de K8 - Unsplash

Cela fait plusieurs années maintenant que le Maroc s’est imposé comme un acteur de premier choix du secteur agricole en Afrique. Il faut dire que le royaume chérifien possède de nombreux atouts qui lui permettent de proposer des variétés agricoles de grande qualité.

Si le pays est déjà reconnu pour ses agrumes et ses primeurs, l’oignon marocain s’impose désormais comme un produit phare sur le marché international, séduisant de nouveaux débouchés, notamment au Moyen-Orient. En 2024, une tendance s’est confirmée. En effet, les Émirats arabes unis (EAU) sont devenus un partenaire de premier plan pour le Maroc dans l’exportation d’oignons.

Avec 5 500 tonnes expédiées, pour une valeur marchande de 1,1 million de dollars, le pays du Golfe s’impose comme le troisième marché d’exportation du Maroc, après la Mauritanie et la Côte d’Ivoire. Ce succès n’est pas un hasard. Il s’explique par la qualité du produit marocain, son goût, sa conservation optimale et sa compétitivité sur le plan tarifaire.

Dans un contexte mondial où les chaînes d’approvisionnement agricoles sont parfois fragilisées, le Maroc se distingue par sa capacité à garantir un approvisionnement régulier et fiable, même pour des destinations éloignées. Au-delà des chiffres, cette montée en puissance de l’oignon marocain reflète les ambitions plus larges du royaume en matière de développement agricole. Grâce au Plan Maroc Vert, puis à la stratégie « Génération Green 2020-2030 », le pays a renforcé ses capacités de production, de stockage et d’exportation.

Les agriculteurs marocains bénéficient aujourd’hui de techniques modernes d’irrigation, d’un accès facilité aux semences de qualité et d’un accompagnement renforcé pour se conformer aux standards internationaux. Résultat : une filière mieux structurée et plus compétitive sur les marchés mondiaux. L’essor des exportations d’oignons vers les Émirats arabes unis illustre la capacité du Maroc à s’adapter aux évolutions de la demande mondiale, tout en renforçant son positionnement sur le marché agroalimentaire international. Une dynamique prometteuse, qui pourrait bien faire de l’agriculture un moteur encore plus puissant de l’économie marocaine dans les années à venir.