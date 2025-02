Maghreb: colère vive contre Trump dans ce pays

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

L’Algérie a exprimé ce jeudi, par l’intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, son opposition ferme aux plans de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. Dans un communiqué officiel, le ministère dénonce une stratégie visant à vider Gaza de sa population d’origine, une manœuvre qui s’inscrit dans un projet plus vaste destiné à compromettre les aspirations nationales palestiniennes.

La diplomatie algérienne met en garde contre cette initiative, attribuée à Israël avec le soutien des États-Unis sous l’administration Trump. Elle insiste sur le fait que cette démarche constitue une menace directe pour la perspective d’établissement d’un État palestinien souverain, considéré comme un élément clé d’une résolution durable du conflit.

Une position diplomatique ferme

L’Algérie réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la solution à deux États, perçue internationalement comme la voie la plus équitable et durable pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Cette position repose sur le respect des frontières historiques de la Palestine, incluant Gaza et la Cisjordanie, avec El Qods Echarif comme capitale.

Le ministère souligne que la paix et la stabilité au Moyen-Orient sont intrinsèquement liées à la création effective de deux États distincts. Il met en avant l’importance du respect des frontières palestiniennes pour garantir un équilibre régional durable, dans un contexte particulièrement tendu, marqué une guerre sanglante et un cessez-le-feu qui ne tient qu’à un fil.

Les implications pour l’avenir de la région

Selon le communiqué, toute tentative de fragmentation ou d’élimination du projet national palestinien ne ferait qu’exacerber le conflit, amplifiant les souffrances du peuple palestinien et accentuant l’instabilité d’une région déjà en proie aux tensions. L’Algérie appelle ainsi à la préservation des droits fondamentaux du peuple palestinien comme condition essentielle à l’établissement d’une paix durable. Reste à savoir comment Donald Trump réagira et si cette fronde internationale le ferachanger d’avis.