Maghreb: cette destination vantée sur une chaîne américaine

Le Maghreb représente un pilier majeur de l’économie touristique méditerranéenne, avec des retombées considérables sur l’emploi et le développement local. Cette région, riche de son patrimoine millénaire et de sa diversité culturelle, attire chaque année des millions de visiteurs en quête d’authenticité et d’expériences uniques. Le Maroc notamment génère une part substantielle de son PIB grâce au tourisme, secteur créateur d’emplois directs et indirects, qui stimule également l’artisanat traditionnel et les services connexes.

La magie du Maroc sous l’œil de CNN

Le célèbre journaliste Richard Quest vient de braquer les projecteurs sur le Maroc dans son émission « Quest’s World of Wonder » diffusée sur CNN International. Son périple l’a mené des ruelles animées de Marrakech aux étendues paisibles du désert d’Agafay, dévoilant aux téléspectateurs américains les multiples visages du royaume. À Essaouira, ville côtière emblématique, Quest a exploré une facette particulière du pays : celle du dialogue interculturel et interreligieux. Sa rencontre avec André Azoulay, conseiller royal, a illustré cette richesse identitaire marocaine, où se mêlent harmonieusement les héritages juif, berbère, arabe, africain et méditerranéen.

Traditions ancestrales et art de vivre

L’émission met en lumière l’attachement du Maroc à ses traditions séculaires, notamment à travers l’art du café. Cette quête d’authenticité se retrouve également dans l’art du conte, tradition orale reconnue. Ce dernier souligne l’importance de la connexion émotionnelle avec le public, essence même de cet art ancestral qui continue de fasciner les visiteurs.

Un rayonnement international croissant

La diffusion prochaine de cet épisode sur la plateforme « Quest’s World of Wonder » promet d’amplifier la visibilité internationale du Maroc. Cette mise en lumière par une chaîne américaine majeure témoigne de l’attrait grandissant du pays auprès des voyageurs internationaux. Les séquences tournées entre Marrakech, Essaouira et le désert d’Agafay révèlent la diversité des expériences offertes aux visiteurs : de l’effervescence des médinas à la sérénité des paysages désertiques, en passant par la richesse gastronomique et culturelle du royaume. Ce portrait médiatique souligne la capacité du Maroc à conjuguer préservation des traditions et accueil touristique de qualité.