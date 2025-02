Maghreb: des chinois arrêtés, voici pourquoi

Photo : DR

La présence économique chinoise en Afrique suscite régulièrement des controverses, particulièrement dans le secteur minier. De la République Démocratique du Congo au Zimbabwe, en passant par la Zambie, des entreprises chinoises font l’objet d’accusations répétées concernant l’exploitation illégale des ressources naturelles. Les pratiques d’extraction intensive, le non-respect des normes environnementales et les conditions de travail précaires constituent les principaux griefs formulés par les populations locales et les organisations de la société civile. Ces activités extractives génèrent des tensions croissantes entre les communautés africaines et les opérateurs chinois, accusés de privilégier leurs intérêts économiques au détriment du développement durable des régions concernées.

Une opération minutieuse à Tanger

Les forces de sécurité marocaines ont procédé à l’arrestation de trois ressortissants chinois dans la région de Tanger, précisément dans la zone rurale de Gzenaya. L’intervention a permis de démanteler un réseau sophistiqué de piratage des télécommunications. Les suspects utilisaient des équipements électroniques perfectionnés pour intercepter et détourner des appels internationaux vers le réseau local marocain. Cette manipulation leur permettait de tirer profit des différences tarifaires entre les communications nationales et internationales, générant ainsi des revenus illégaux substantiels.

Un arsenal technologique saisi

La perquisition menée au domicile des suspects a révélé l’ampleur de leurs activités frauduleuses. Les enquêteurs ont découvert un véritable centre opérationnel équipé d’ordinateurs fixes et portables. La saisie comprend également une quantité importante de cartes SIM et divers équipements électroniques spécialisés destinés au piratage des réseaux de télécommunications. Ce matériel sophistiqué témoigne d’une organisation méthodique et planifiée, visant à exploiter les failles des systèmes de communication. Les trois individus interpellés font actuellement l’objet d’une enquête judiciaire approfondie pour déterminer l’étendue exacte de leurs activités illégales et identifier d’éventuels complices ou réseaux connexes.