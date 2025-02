Maghreb : des milliers de ressortissants naturalisés en Europe

Rabat. Photo: DR

Les ressortissants du Maghreb ont une âme d’aventuriers et ils arrivent à s’adapter rapidement à un nouvel environnement. Ne dit-on pas que « voyager permet de libérer l’âme » ? Les marocains sont de grands voyageurs, raison pour laquelle on les retrouve aux quatre coins de la planète notamment en Europe.

De nombreux marocains se sont installés en Espagne et ils ont même obtenu la nationalité ibérique. En l’espace de cinq ans, plus de 237 000 Marocains ont acquis la nationalité espagnole, marquant une dynamique migratoire sans précédent entre le Maroc et l’Espagne. Selon les données officielles du ministère espagnol de l’Intérieur, la diaspora marocaine est désormais la plus importante du pays, dépassant le million de résidents à la fin de l’année 2023.

Publicité

Les marocains forment depuis plusieurs années la première communauté étrangère en Espagne, et leur poids démographique ne cesse de croître. Cette présence s’explique par des liens historiques, géographiques et économiques solides entre les deux nations. En effet, l’Espagne est une destination privilégiée pour les travailleurs marocains, les étudiants et les familles en quête d’opportunités socio-économiques.

Les naturalisations massives enregistrées entre 2018 et 2023 traduisent une volonté d’intégration de cette population, qui joue un rôle clé dans plusieurs secteurs de l’économie espagnole, notamment l’agriculture, le bâtiment et les services. L’acquisition de la nationalité espagnole offre des avantages considérables aux nouveaux citoyens, notamment en matière de stabilité, d’accès à l’emploi et de mobilité au sein de l’Union européenne.

Dans un contexte où la naturalisation représente souvent l’aboutissement d’un long processus d’installation et d’intégration, ces chiffres traduisent la reconnaissance progressive des marocains en Espagne et leur rôle actif dans la société. Cette dynamique pose également des enjeux pour les autorités espagnoles, confrontées à la nécessité d’adapter leurs politiques d’intégration à une population de plus en plus importante et influente. Si cette reconnaissance citoyenne est perçue comme un succès pour l’inclusion sociale, elle soulève aussi des interrogations sur la gestion des flux migratoires et l’évolution des relations entre le Maroc et l’Espagne.